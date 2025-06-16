Barcelona Nico Williams için gün sayıyor! Serbest kalma bedeli ödenecek...

İspanya La Liga şampiyonu Barcelona, ses getirecek bir transfer için nabız yokluyor. SKY De'nin haberine göre; Nico Williams'ı transfer etmek isteyen Barcelona, İspanyol oyuncuyu kadrosuna katmaya Bayern Münih, Arsenal ve Chelsea'den daha yakın durumda. Barcelona Başkanı Joan Laporta 23 yaşındaki İspanyol kanat oyuncusu için geçtiğimiz yaz önerdiği yıllık 12 milyon Euro'luk maaş teklifini arttırmaya karar verdi.

SERBEST KALMA BEDELİ ÖDENECEK

Sportif direktör Deco, 22 yaşındaki oyuncuyu Athletic Club'dan transfer etmek için büyük bir çaba veriyor. İspanyol kanat oyuncusu transfere sıcak baktığından, Barça 62 milyon avroluk serbest kalma bedelini ödemeyi planlıyor.