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Barcelona Nico Williams için gün sayıyor! Serbest kalma bedeli ödenecek...

İspanya La Liga devi Barcelona, Athletic Bilbao'nun İspanyol yıldızı Nico Williams transferi için görüşmelere başladı. Atletic Bilbao’da miladını doldurduğunu düşünen yıldız kanat oyuncusu ayrılığa sıcak bakıyor.

Barcelona Nico Williams için gün sayıyor! Serbest kalma bedeli ödenecek...
Burak Kavuncu
Nico Williams

Nico Williams

İSP İspanya
Yaş: 23 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Athletic Bilbao
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İspanya La Liga şampiyonu Barcelona, ses getirecek bir transfer için nabız yokluyor. SKY De'nin haberine göre; Nico Williams'ı transfer etmek isteyen Barcelona, İspanyol oyuncuyu kadrosuna katmaya Bayern Münih, Arsenal ve Chelsea'den daha yakın durumda. Barcelona Başkanı Joan Laporta 23 yaşındaki İspanyol kanat oyuncusu için geçtiğimiz yaz önerdiği yıllık 12 milyon Euro'luk maaş teklifini arttırmaya karar verdi.

SERBEST KALMA BEDELİ ÖDENECEK

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Sportif direktör Deco, 22 yaşındaki oyuncuyu Athletic Club'dan transfer etmek için büyük bir çaba veriyor. İspanyol kanat oyuncusu transfere sıcak baktığından, Barça 62 milyon avroluk serbest kalma bedelini ödemeyi planlıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Athletic Bilbao son dakika barcelona transfer dönemi
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