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Barcelona'nın istediği Türk ortaya çıktı! Bayern Münih'ten...

31.03.2022 09:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bayern Münih U-19 ile Türkiye U-17 Milli Takımı'nda forma giyen ve performansıyla adından söz ettirmeyi başaran Kenan Yıldız, Barcelona'nın gündemine geldi. Genç futbolcularla yeni bir yapılanmaya giden İspanya La Liga ekibinin, 16 yaşındaki futbolcunun transferi için harekete geçtiği ifade edildi.

Barcelona'nın istediği Türk ortaya çıktı! Bayern Münih'ten...

Türkiye U17 Milli Takımı'nda göstediği performansla dikkatleri üzerine çeken Bayern Münihli genç oyuncu Kenan Yıldız'ın, Barcelona'nın radarına girdiği belirtildi. Sky Sports'tan Marc Behrenbeck'in haberine göre, Barcelona B takımını güçlendirmek isteyen Barcelona yönetimi, 1 numaralı hedef olarak Bayern Münih forması giyen 16 yaşındaki Kenan Yıldız'ı belirledi.

AYNI MENAJERLİK ŞİRKETİNE BAĞLI

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Barcelona'nın, Pedri ve Ferran Torres ile aynı menajerlik şirketine bağlı olan Kenan Yıldız için bu menajerlik bağlantısını kullanarak transferi bitirme planları yaptığı ifade edildi.

DORTMUND DA TAKİPTE

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Öte yandan Kenan Yıldız'ı Barcelona'nın dışında Borussia Dortmund'un da takip ettiği aktarıldı.

MÜNİH BIRAKMAK İSTEMİYOR

Kenan Yıldız'ın ise geleceği henüz belli değil. Futbolcunun mevcut kulübü Bayern Münih yönetiminin de Yıldız'ı kadrosunda tutmak istediği ve oyuncunun potansiyelini çok yüksek gördüğü belirtildi. 16 yaşındaki orta saha oyuncusunun geleceği ile ilgili kararı yakın bir zamanda almasının beklendiği yazıldı.

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