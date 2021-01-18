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Barcelona, Süper Kupa'yı Bilbao'ya kaptırdı!

İSPANYA HABERLERİ  | 18.01.2021 07:23 | Son Güncelleme

İspanya Süper Kupası finalinde Barcelona, 90. dakikaya 2-1 öne girdiği maçta 90. dakikada Bilbao'dan önce beraberlik golünü yedi, uzatmalarda yediği golün ardından da kupayı rakibine teslim etti.

Barcelona, Süper Kupa'yı Bilbao'ya kaptırdı!

İspanya'da Süper Kupa finalinde Barcelona evinde Athletic Bilbao ile karşı karşıya geldi. Sevilla'daki La Cartuja Stadı'nda oynanan ve büyük bir heyecana sahne olan karşılaşmayı uzatmalar sonunda 3-2 kazanan Barcelona, kupayı müzesine götürdü.

Barcelona, 40. ve 77. dakikalarda Antoine Griezmann'ın gollerile 2 kez öne geçti. Bilbao, 42. dakikada de Marcos ile ağları sarstı, 90. dakikada sahneye çıkan Villalibre maçı uzatmalara taşıdı. Inaki Williams, 94. dakikada bulduğu golle takımını öne geçirdi ve kalan dakikalarda başka gol çıkmayınca Bilbao Süper Kupa'yı kazandı.

Athletic Bilbao, 1984 ve 2015'ten sonra tarihinde 3. kez Süper Kupa zaferi yaşadı.

Öte yandan Barcelona'nın yıldızı Lionel Messi, karşılaşmanın 120+1. dakikasında rakibine yaptığı hareketin ardından gördüğü kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Arjantinli süperstar ayrıca kariyerinde ilk kez kırmızı kart gördü.

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