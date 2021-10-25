Barcelona Teknik Direktörü Koeman'a saldırı

La Liga'nın 10. haftasında Barcelona sahasında Real Madrid'e 2-1 kaybetti. Katalan ekibinin El Clasico'yu kaybetmesinin yanı sıra ligde de 9. sıraya gerilediler.

Taraftarlar ise yenilginin acısını teknik direktör Ronald Koeman'dan çıkarmaya çalıştı. Hollandalı çalıştırıcı Camp Nou'dan aaracıyla ayrılmaya çalışırken kızgın taraftarların hıncına uğradı.

Ronald Koeman aracıyla evine gitmek isterken bir grup taraftar Hollandalı'nın aracının etrafını sardı ve yumrukladı.

MAÇ SONU NE DEDİ?

"İnsanların hayal kırıklığını anlıyorum" diyen Hollandalı çalıştırıcı, "Real Madrid'den aşağı kalır bir yanımız olmadığını gösterdik" ifadelerini kullandı.

"İlk golü biz atsaydık farklı bir maç olabilirdi. İlk yarı iyiydik ve oyunu kontrol ediyorduk. Kazanmak için şansımız vardı. Ama onlar ikinci yarı iyi oynadılar ve biz tehlike yaratamadık. Topa daha fazla sahip olup hücumlarımızı geliştirmeliyiz."

