Barcelona ve Pique'den Trabzonspor'a teşekkür

İspanyol ekibi Barcelona'nın savunma oyuncusu Gerard Pique, kendisine forma gönderme sözü veren Trabzonspor'a sosyal medya hesabından Türkçe paylaşımda bulunarak teşekkür etti. Barcelona Kulübü de Trabzonspor'un paylaşımını alıntılayarak, "Bir bordo-mavi kulüpten diğerine" ifadesini kullandı. Trabzonspor Kulübü, Barcelona'nın bu paylaşımına İspanyolca, "Renklerin kardeşliği, Bize hayat bordo-mavi" karşılığını verdi.
Başarılı oyuncu Pique, yöreye özgü keşan motiflerinin yer aldığı yeni sezon forması için çekilen kısa filmi sosyal medya hesabından beğenip paylaştı, Trabzonspor Kulübü de bunun üzerine futbolcuya ve ailesine forma gönderme sözü vermişti.
Ancelotti’den Eljif Elmas açıklaması
Fenerbahçe'de ayrılık! Sürpriz teklif
Transferde bomba patladı
F.Bahçe, Avusturya'da ilk antremanını yaptı
Juve'yi uzatmada Kane yıktı
G.Saray'da kıran kırana idman
Trabzonspor'da imza töreni
Beşiktaş, Riva'daki son antrenmanını yaptı
Erce Kardeşler'den Altınordu’ya duygusal veda
Transfer açıklaması! Beşiktaş...
Melo'dan Falcao'ya Galatasaray presi
Atletico Madrid'den bir transfer daha
Afrika Kupası'nda şampiyon belli oldu!
İşte Koray Günter'in yeni takımı
TFF 1. Lig'de 2019-2020 sezonu fikstür çekimi yapıldı
Okuyucu Yorumları 0 yorum