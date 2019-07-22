SPOR

Barcelona ve Pique'den Trabzonspor'a teşekkür

İSPANYA HABERLERİ  | 22.07.2019 11:36 | Son Güncelleme

Barcelona, Trabzonspor Kulübünün yöreye özgü "keşan" motiflerinin yer aldığı yeni formasından Gerard Pique'ye gönderecek olmasından dolayı teşekkür etti.

Barcelona ve Pique'den Trabzonspor'a teşekkür

İspanyol ekibi Barcelona'nın savunma oyuncusu Gerard Pique, kendisine forma gönderme sözü veren Trabzonspor'a sosyal medya hesabından Türkçe paylaşımda bulunarak teşekkür etti. Barcelona Kulübü de Trabzonspor'un paylaşımını alıntılayarak, "Bir bordo-mavi kulüpten diğerine" ifadesini kullandı. Trabzonspor Kulübü, Barcelona'nın bu paylaşımına İspanyolca, "Renklerin kardeşliği, Bize hayat bordo-mavi" karşılığını verdi.

1

Başarılı oyuncu Pique, yöreye özgü keşan motiflerinin yer aldığı yeni sezon forması için çekilen kısa filmi sosyal medya hesabından beğenip paylaştı, Trabzonspor Kulübü de bunun üzerine futbolcuya ve ailesine forma gönderme sözü vermişti.

2

3


Market sahibi yakaladığı hırsızlara sopa ile dayak attıMarket sahibi yakaladığı hırsızlara sopa ile dayak attı
Kayseri fena dağıldıKayseri fena dağıldı
Real Madrid fena karıştı!Real Madrid fena karıştı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
gerard pique barcelona Trabzonspor İspanya La Liga Spor Toto Süper Lig

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Görevden alındılar!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Görevden alındılar!

Trende ortalık bir anda karıştı!

Trende ortalık bir anda karıştı!

Fenerbahçe'de ayrılık! Sürpriz teklif

Fenerbahçe'de ayrılık! Sürpriz teklif

Kayseri fena dağıldı

Kayseri fena dağıldı

Ancelotti’den Eljif Elmas açıklaması

Ancelotti’den Eljif Elmas açıklaması

Real Madrid fena karıştı!

Real Madrid fena karıştı!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Neymar bombası patladı

Neymar bombası patladı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Neymar'ı olmazsa hedefte o var

Neymar'ı olmazsa hedefte o var

Yılın transfer bombası patladı!

Yılın transfer bombası patladı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Barcelona ve Pique'den Trabzonspor'a teşekkür

Barcelona ve Pique'den Trabzonspor'a teşekkür

Kayserispor 2 - 5 Eibar

Kayseri fena dağıldı

Zidane'ın ''Gareth Bale'i satmaya çalışıyoruz'' sözlerine sert tepki!

Real Madrid fena karıştı!

Barcelona, Neymar'a kapıyı kapattı

Barcelona'dan Neymar kararı

Sergio Ramos'un şirketine ağaç kesme cezası

Sergio Ramos'un şirketine ceza

Barcelona efsane ismi Victor Valdes'i resmen açıkladı

Victor Valdes yeniden Barcelona’da

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.