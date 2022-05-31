“Barış Akarsu Merhaba” filminin çekimleri başlıyor! Oyuncu kadrosundaki isimler bir araya geldi

Katıldığı Akademi Türkiye yarışmasından sonra kısa sürede ünlenen Türk rock müziğinin sevilen seslerinden Barış Akarsu, 28 yaşında geçirdiği trafik kazasıyla hayatını kaybetmişti. Hayatının beyaz perdede anlatılacağı film için hazırlıklar devam ederken çekimlerin tarihi de kesinleşti. Yapımcılığını Fikri Harika Prodüksiyon adına Özgür Tari’nin yaptığı 'Barış Akarsu Merhaba' filmini Mert Dikmen ve Can Anar kaleme alıyor. Filmin yönetmen koltuğunda ise Mert Dikmen oturuyor.

OYUNCU KADROSU ŞEKİLLENDİ

Filmde Akarsu’yu ünlü oyuncu İsmail Ege Şaşmaz, babasını Hüseyin Avni Danyal, dedesini Metin Coşkun, kız kardeşini Aslıhan Kapanşahin ve sevgilisini Aslı Bekiroğlu canlandıracak. Sevilen şarkıcının yakın arkadaşlarına ise Burak Satıbol ile Aytaç Uşun hayat verecek.

BARIŞ AKARSU KİMDİR?

Barış Akarsu, 29 Haziran 1979’da doğan sanatçı küçük yaştan itibaren müziğe ilgi duymuştu. Türk rock müziği yapan şarkıcı, söz yazarı ve oyuncu Temmuz 2004'te Akademi Türkiye yarışmasına katılarak büyük ün kazandı. Üç yıl içinde iki stüdyo albümü çıkardı ve aynı zamanda Star TV'de yayınlanan Yalancı Yârim dizisinde oynadı. 29 Haziran 2007'de, çocuklara yönelik bir yardım konserinden dönüş yolunda bir araba kazasında ağır şekilde yaralandı. Yoğun bakım ünitesinde beş gün geçirdikten sonra 4 Temmuz 2007'de 28 yaşında kazadan kaynaklanan komplikasyonlar nedeniyle öldü.



