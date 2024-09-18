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Barış Alper Yılmaz'ı durdurabilene aşk olsun... Şimdiden rekorunu yineledi! Ligin ilk 5 haftasında...

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
18.09.2024 11:21
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Galatasaray'ın yıldız ismi Barış Alper Yılmaz, Gaziantep FK karşısında oynanan mücadeleyi 1 gol 1 asistle tamamlarken rekor bir seriye imza attı. İşte detaylar...

Barış Alper Yılmaz'ı durdurabilene aşk olsun... Şimdiden rekorunu yineledi! Ligin ilk 5 haftasında...
Barış Alper Yılmaz

Barış Alper Yılmaz

TR Türkiye
Yaş: 24 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Süper Lig'de heyecan erteleme maçları ile sürerken Galatasaray Gaziantep FK'yı 3-1 mağlup etti. Sarı-Kırmızılılar'ın gösterdiği performans futbolseverlerce alkışlanırken, Barış Alper Yılmaz mücadeleyi 1 gol 1 asist ile tamamladı.

REKOR SERİ

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Konyaspor (d), Adana Demir (d) ve Rizespor’un ardından Gaziantep’i de boş geçmeyen Barış Alper Yılmaz, üst üste 4. lig maçında da gol atmayı başardı.

Geçen sezonu 37 lig maçında 6 golle tamamlayan ve sadece 3 gole ulaşabilmek için 21 hafta bekleyen Barış, böylece şimdiden 5 gole ulaşmış oldu. O dönemde Gaziantep, Samsun ve Başakşehir’e üst üste gol atıp 3 maçlık seri yakalayan Milli futbolcu, bu sezon seriyi 4 maça çıkarıp kendi rekorunu kırdı. Barış’a maç sonunda tribünlerden büyük sevgi gösterisi vardı.

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