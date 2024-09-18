Barış Alper Yılmaz'ı durdurabilene aşk olsun... Şimdiden rekorunu yineledi! Ligin ilk 5 haftasında...

Süper Lig'de heyecan erteleme maçları ile sürerken Galatasaray Gaziantep FK'yı 3-1 mağlup etti. Sarı-Kırmızılılar'ın gösterdiği performans futbolseverlerce alkışlanırken, Barış Alper Yılmaz mücadeleyi 1 gol 1 asist ile tamamladı.

REKOR SERİ

Konyaspor (d), Adana Demir (d) ve Rizespor’un ardından Gaziantep’i de boş geçmeyen Barış Alper Yılmaz, üst üste 4. lig maçında da gol atmayı başardı.

Geçen sezonu 37 lig maçında 6 golle tamamlayan ve sadece 3 gole ulaşabilmek için 21 hafta bekleyen Barış, böylece şimdiden 5 gole ulaşmış oldu. O dönemde Gaziantep, Samsun ve Başakşehir’e üst üste gol atıp 3 maçlık seri yakalayan Milli futbolcu, bu sezon seriyi 4 maça çıkarıp kendi rekorunu kırdı. Barış’a maç sonunda tribünlerden büyük sevgi gösterisi vardı.