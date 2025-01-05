Barış Alper Yılmaz'ın babasından transfer açıklaması! "Gideceği takımı söyleyemem ama..."

Barış Alper Yılmaz'ın babası Yüksel Yılmaz, Tivibu Spor'a dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

HAKEME 'TOP BENDEN ÇIKTI' DEMİŞTİ

Maçın içinde topun kendisinden çıktığını hakeme belirterek taç atışını değiştirten Barış Alper'in o pozisyonu hakkında konuşan Yüksel Yılmaz, "Ahlaki boyutu, bu onun terbiyesi. Yapması gereken oydu ve onu yaptı." ifadelerini kullandı.

"AVRUPA HAYALİ VAR"

Barış Alper'in transfer konusu hakkında açıklamalarda bulunan Yılmaz, "Bütün futbolcuların kafasında Avrupa var. Barış'ın da Avrupa'ya gitmek istediğini düşünüyorum. Bir takım söyleyemem. Hayırlısı neyse o olsun." açıklamasını yaptı.