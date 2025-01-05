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Barış Alper Yılmaz'ın babasından transfer açıklaması! "Gideceği takımı söyleyemem ama..."

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
05.01.2025 13:35
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Barış Alper Yılmaz'ın babası Yüksel Yılmaz, Galatasaraylı futbolcunun geleceğiyle ilgili flaş açıklamalarda bulundu. Transfer süreci hakkında ufak tüyolar veren Yüksel Yılmaz, Barış Alper'in gideceği takım hakkında konuştu.

Barış Alper Yılmaz'ın babasından transfer açıklaması! "Gideceği takımı söyleyemem ama..."
Barış Alper Yılmaz

Barış Alper Yılmaz

TR Türkiye
Yaş: 25 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Barış Alper Yılmaz'ın babası Yüksel Yılmaz, Tivibu Spor'a dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

HAKEME 'TOP BENDEN ÇIKTI' DEMİŞTİ

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Maçın içinde topun kendisinden çıktığını hakeme belirterek taç atışını değiştirten Barış Alper'in o pozisyonu hakkında konuşan Yüksel Yılmaz, "Ahlaki boyutu, bu onun terbiyesi. Yapması gereken oydu ve onu yaptı." ifadelerini kullandı.

"AVRUPA HAYALİ VAR"

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Barış Alper'in transfer konusu hakkında açıklamalarda bulunan Yılmaz, "Bütün futbolcuların kafasında Avrupa var. Barış'ın da Avrupa'ya gitmek istediğini düşünüyorum. Bir takım söyleyemem. Hayırlısı neyse o olsun." açıklamasını yaptı.

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Barış Alper Yılmaz galatasaray
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