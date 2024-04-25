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Barış Arduç karısı Gupse Özay'a dair muhabirin yaptığı göndermeye verdiği yanıtla olay oldu! "Bu ne biçim laf"

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
25.04.2024 07:19
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"Deliha" filminin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Gupse Özay ile Barış Arduç, 2020'de dünyaevine girmişti. Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşayan ünlü çiftten Arduç bir muhabirin eşine dair yaptığı göndermeye öyle güzel yanıt verdi ki sosyal medyada da övgü dolu sözler gecikmedi.

Barış Arduç karısı Gupse Özay'a dair muhabirin yaptığı göndermeye verdiği yanıtla olay oldu! "Bu ne biçim laf"

Temmuz 2020'de evlenen Gupse Özay ile Barış Arduç, 2022'de de kızlarını kucaklarına almıştı. Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşayan çift sık sık gündeme geliyor.

Galada boy gösteren Arduç'a muhabirin yönelttiği soru ve karşılığında aldığı cevaptan sosyal medyada gündem oldu.

Dış görünümün işini düzgün yapmadıktan sonra bir önemi olmadığını belirten Arduç'a muhabirden enteresan bir yorum geldi.

"Yakışıklılığınızın dezavantajını daha çok Gupse Özay görüyordur" diyen muhabire Barış Arduç öyle güzel yanıt verdi ki sosyal medyada hemen adından söz ettirdi.

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MUHABİRİN SÖZLERİ TEPKİ ÇEKTİ

Arduç "Esasında ben dünyanın en hoş kadınıyla beraberim" yanıtıyle gönülleri yine fethetti.

Sosyal medyada yakışıklı oyuncuya "Gupse kocan olay tadına çıkar", "Bu ne saçma ayıp bir soru", "İnanılmaz abuk bir soruya muhteşem bir yanıt", "Bu adamı boşuna sevmedik" yorumları yağdı.

Vitrin


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