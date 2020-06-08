Barış Falay'dan Kenan İmirzalıoğlu itirafı! 'Ezel ile yumruk yumruğa...'

Bir döneme damga vuran Kenan İmirzalıoğlu, Cansu Dere ve Tuncel Kurtiz gibi oyuncuların başrolünde olduğu Ezel ile ilgili Barış Falay'dan samimi bir itiraf geldi.

Ezel ile Kerpeten Ali’nin kavga sahnelerini senaryoda gördüğünde Ezel karakterini kimin oynayacağını soran Barış Falay, Kenan İmirzalıoğlu yanıtını alınca şaşırıp kaldığını söyledi.

Falay açıklamasında "Ezel ile yumruk yumruğa kavga ettiğimiz yerler var. ‘Ezel’i kim oynuyor’ dedim. Kenan İmirzalıoğlu dediler. ‘Emin misiniz, benim dükkan bu’ dedim. Nasıl olacak? TV’de göründüğüm kadar ufak tefek değilim bu arada. Her türlü duyguyu çok yüksek yaşayan birileri gibi, rolü oraya getirdim. Tabii bu da ilk set günlerinde ekibi şaşırttı" dedi.

