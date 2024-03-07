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Barış Kılıç harekete geçmişti! Gökhan Demirkol ile Gamze Özçelik'in görüntülerini çektiği iddia edildi, harekete geçti ama...

07.03.2024 11:17
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Oyuncu Barış Kılıç, 2013 yılında Gökhan Demirkol ile Gamze Özçelik'in tecavüz görüntülerini çeken kişi olduğuna dair sosyal medyada yapılan paylaşımlar hakkında şikâyetçi oldu. Soruşturmada, şüpheliler açısından suçun yasal unsurları oluşmadığı gerekçesiyle takipsizlik kararı verildi.

Barış Kılıç harekete geçmişti! Gökhan Demirkol ile Gamze Özçelik'in görüntülerini çektiği iddia edildi, harekete geçti ama...

Gamze Özçelik'in görüntülerin internete sızdırılmasının ardından tecavüzle suçlanan Gökhan Demirkol bir süre cezaevinde yatmıştı. Gökhan Demirkol'un yakın arkadaşı olan Kızılcık Şerbeti'nin Ömer'i Barış Kılıç'ın da odada olduğu ve görüntüleri çektiği iddia edilmişti.

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Bu iddialar üzerine sosyal medya hesabından açıklama yapan oyuncu Barış Kılıç, "Hakkımda iğrenç iftiralarda bulunan herkese yargı önünde hesap soracağım" dedi.

DİZİ NEDENİYLE GÜNDEM OLDUĞU İÇİN PAYLAŞIMLAR YAPILIYOR

Barış Kılıç, daha sonra kendisini suçlayan paylaşımları yapanlar hakkında şikâyetçi oldu. Avukatı şikayet dilekçesinde, Kılıç'ın sinema ve dizi oyuncusu olduğunu, dizi nedeniyle gündem olduğu için geçmişte Gamze Özçelik ve Gökhan Demirkol'un tarafları olduğu dava ile ilgili paylaşımlar yapılmaya başlandığını belirtti. Dilekçede, Gamze Özçelik'in Gökhan Demirkol tarafından tecavüze uğrarken videoyu çeken kişinin Barış Kılıç olduğu yönünde hedef alan paylaşımlardan bahsedildi.

Ekran Alıntısı

TAKİPSİZLİK KARARI

Şikayetin ardından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma neticesinde; sosyal medya kullanıcısı olan şüphelilerin medyada yer alan haber içeriklerinden bahsettikleri, bu haberlerin halen gazetenin internet sayfasında durduğu, haberlerin yayından kaldırılmasına yönelik bir karar alınmadığı, bir kadına tecavüz olayı ile ilgili medyada çıkan haberlere itibar ederek bununla yorum yapan şüpheliler açısından atılı suçun yasal unsurları oluşmadığından kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi.Bu içerik Kubra Akalın tarafından yayına alınmıştır

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Barış Kılıç sosyal medya Oyuncu
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