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Barış Murat Yağcı kimdir, nereli? Survivor All Star 2022 yarışmacıları belli oldu! Barış Murat Yağcı'nın boyu kaç?

16.09.2021 02:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor All Star 2022’ye katılacak isimler arasında yer alan Barış Murat Yağcı'nın hayatı ve kariyeri merak konusu oldu. Survivor 2020'de Cemal Can Canseven ile finale kalan fakat şampiyon olamamış olan sevilen yarışmacı Barış Murat Yağcı'dan yeni Survivor sezonu için açıklama geldi. Peki Survivor'a katılacak olan Barış Murat Yağcı kimdir, nereli? İşte Barış Murat Yağcı'nın boyu kaç? İşte merak edilenler...

Barış Murat Yağcı kimdir, nereli? Survivor All Star 2022 yarışmacıları belli oldu! Barış Murat Yağcı'nın boyu kaç?

Survivor All Star 2022’ye katılacak isimler merak edilirken, kadro yavaş yavaş belli oluyor. Yeni sezonda Survivor'da yarışacak isimlerden olan Barış Murat Yağcı'nın hayatı ve kariyeri merak konusu oldu. Barış Murat Yağcı yeni Survivor sezonu için açıklamada bulundu ve "Survivor All Star 2022'ye katılacağım için mutluyum, bu sefer daha farklı olacak. O sebeple çok heyecanlıyım” şeklinde konuştu. Peki Barış Murat Yağcı kimdir, nereli?

BARIŞ MURAT YAĞCI KİMDİR?

Barış Murat Yağcı, 21 Ocak 1991 tarihinde İzmir'de dünyaya gelmiştir. Birce Akalay'ın kuzeni olan isim, Bahçeşehir Üniversitesi Uluslararası ilişkiler bölümünden mezun olmuştur. Yağcı, ikinci üniversite kapsamında Anadolu Üniversitesi Spor yönetimi bölümünde eğitimini halen sürdürmektedir. Efes Pilsen Spor Kulübü'nde profesyonel olarak basketbol oynamıştır fakat sakatlandıktan sonra spor hayatına devam edememiştir. Yağcı'nın boyu ise 1,99'dur.

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HANGİ DİZİLERDE ROL ALDI?

Best Model of Turkey isimli yarışmaya katılıp 'Best Fotomodel' seçildikten sonra yapımcılar tarafından keşfedilmiştir. İlk oyunculuk deneyimini, 2014 senesinde yayımlanmış olan Kocamın Ailesi isimli dizide Akın karakterini canlandırarak yaşamıştır.


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survivor Barış Murat Yağcı
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