Barış Murat Yağcı kimdir, nereli? Survivor All Star 2022 yarışmacıları belli oldu! Barış Murat Yağcı'nın boyu kaç?

Survivor All Star 2022’ye katılacak isimler merak edilirken, kadro yavaş yavaş belli oluyor. Yeni sezonda Survivor'da yarışacak isimlerden olan Barış Murat Yağcı'nın hayatı ve kariyeri merak konusu oldu. Barış Murat Yağcı yeni Survivor sezonu için açıklamada bulundu ve "Survivor All Star 2022'ye katılacağım için mutluyum, bu sefer daha farklı olacak. O sebeple çok heyecanlıyım” şeklinde konuştu. Peki Barış Murat Yağcı kimdir, nereli?

BARIŞ MURAT YAĞCI KİMDİR?

Barış Murat Yağcı, 21 Ocak 1991 tarihinde İzmir'de dünyaya gelmiştir. Birce Akalay'ın kuzeni olan isim, Bahçeşehir Üniversitesi Uluslararası ilişkiler bölümünden mezun olmuştur. Yağcı, ikinci üniversite kapsamında Anadolu Üniversitesi Spor yönetimi bölümünde eğitimini halen sürdürmektedir. Efes Pilsen Spor Kulübü'nde profesyonel olarak basketbol oynamıştır fakat sakatlandıktan sonra spor hayatına devam edememiştir. Yağcı'nın boyu ise 1,99'dur.

HANGİ DİZİLERDE ROL ALDI?

Best Model of Turkey isimli yarışmaya katılıp 'Best Fotomodel' seçildikten sonra yapımcılar tarafından keşfedilmiştir. İlk oyunculuk deneyimini, 2014 senesinde yayımlanmış olan Kocamın Ailesi isimli dizide Akın karakterini canlandırarak yaşamıştır.