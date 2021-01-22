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  4. Barış Murat Yağcı müzik dünyasına adım attı! Şarkısını Instagram'dan paylaştı

Barış Murat Yağcı müzik dünyasına adım attı! Şarkısını Instagram'dan paylaştı

22.01.2021 02:32 | Son Güncelleme:
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Survivor 2020 Ünlüler-Gönüllüler'de mücadele eden ve finale kalan iki isimden biri olan Barış Murat Yağcı, müzik dünyasına adım attı. Hayranlarına sürpriz yapan Barış Murat Yağcı, klip de çektiği şarkısından kısa bir tanıtım yayınladı.

Survivor 2020'nin başarılı yarışmacılarından olan Barış Murat Yağcı yeni şarkısının ilk tanıtımını Instagram hesabından yaptı. Şarkısına bu hafta klip çekileceğini duyuran Yağcı, şarkısından bir kısmını da yayınladı.

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Barış Murat Yağcı Instagram'dan yaptığı paylaşımda, "Yeni yaşıma, kocaman sevgi dolu bir aile ile girdim. Çok şanslı ve mutluyum .Yanımda olduğunuz için hepinize binlerce kez teşekkür ediyorum. Yaptığım ve yapacağım her proje benim sizler için hediyelerim. Paketlerinden çıkarken içinizdeki çocuğun heyecanı hiç eksik olmasın" notunu düştü.

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