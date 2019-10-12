Barış Pınarı Harekatı için sınıra giden Buket Aydın'ın fotoğrafı olay oldu! CHP'li isimden sert tepki

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajla PKK/YPG'lilerin gazetecilere saldırdığı bölgeye giden sunucu Buket Aydın'ı eleştirdi.

"SALDIRSANIZ DA BURADAYIZ"

Sunucu Buket Aydın, PKK/YPG'lilerin gazetecilere saldırdığı bölgeye gitti. Buket Aydın o anların fotoğrafını, "Saldırsanız da buradayız" notuyla yayınladı.

"SANKİ DEFİLEYE ÇIKMIŞ POZ VERİYORSUNUZ"

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu ise Buket Aydın'ın o pozunu sert sözlerle eleştirdi. Bekaroğlu yayınladığı mesajda, "Yaptığınız iş ciddi bir iş, bebekler ölüyor, siviller, askerler ölüyor, anne babaların gözleri ekranlarda çocuklarının haberlerini bekliyor. Siz sanki defileye çıkmış poz veriyorsunuz. O kadar boyanmaya nasıl zaman buldunuz? Yazıklar olsun!" ifadelerini kullandı.

BUKET AYDIN'DAN JET YANIT

Bekaroğlu'nun eleştirilerine tepki gösteren Buket Aydın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Ailemizi geride bırakıp canımızı hiçe sayıp her türlü riski alıp Akçakale’den tüm gelişmeleri sizlere aktarmaya çalışırken terör örgütünün hedefi olmak bizi şaşırtmıyor da sizlerin hedefi olmak çok şaşırtıyor doğrusu @MBekaroglu" ifadelerini kullandı.