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Barış Pınarı Harekatı için sınıra giden Buket Aydın'ın fotoğrafı olay oldu! CHP'li isimden sert tepki

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 12.10.2019 07:59 | Son Güncelleme

Barış Pınarı Harekatı devam ederken, PKK/YPG'lilerin gazetecilere saldırdığı bölgeye giden sunucu Buket Aydın'ı verdiği poz sosyal medyada olay oldu. CHP Milletvekili Bekaroğlu, Buket Aydın'ın makyajına tepki göstererek "Siz sanki defileye çıkmış poz veriyorsunuz. O kadar boyanmaya nasıl zaman buldunuz?" ifadelerini kullandı. Aydın'dan ise yanıt gecikmedi.

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajla PKK/YPG'lilerin gazetecilere saldırdığı bölgeye giden sunucu Buket Aydın'ı eleştirdi.

"SALDIRSANIZ DA BURADAYIZ"

Sunucu Buket Aydın, PKK/YPG'lilerin gazetecilere saldırdığı bölgeye gitti. Buket Aydın o anların fotoğrafını, "Saldırsanız da buradayız" notuyla yayınladı.

buket aydın

"SANKİ DEFİLEYE ÇIKMIŞ POZ VERİYORSUNUZ"

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu ise Buket Aydın'ın o pozunu sert sözlerle eleştirdi. Bekaroğlu yayınladığı mesajda, "Yaptığınız iş ciddi bir iş, bebekler ölüyor, siviller, askerler ölüyor, anne babaların gözleri ekranlarda çocuklarının haberlerini bekliyor. Siz sanki defileye çıkmış poz veriyorsunuz. O kadar boyanmaya nasıl zaman buldunuz? Yazıklar olsun!" ifadelerini kullandı.

bekaroglu

BUKET AYDIN'DAN JET YANIT

Bekaroğlu'nun eleştirilerine tepki gösteren Buket Aydın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Ailemizi geride bırakıp canımızı hiçe sayıp her türlü riski alıp Akçakale’den tüm gelişmeleri sizlere aktarmaya çalışırken terör örgütünün hedefi olmak bizi şaşırtmıyor da sizlerin hedefi olmak çok şaşırtıyor doğrusu @MBekaroglu" ifadelerini kullandı.

buket aydıın

Buket Aydın'dan harekat paylaşımı! Teröristlere meydan okuduBuket Aydın'dan harekat paylaşımı! Teröristlere meydan okudu

NE OLMUŞTU?

Barış Pınarı Harekatı'nın 3'üncü gününde Nusaybin ilçesinden Kamışlı'da yaşanan gelişmeleri takip eden basın mensuplarına yönelik keskin nişancılar tarafından saldırı düzenlenmişti. Terör örgütü PKK/YPG'liler tarafından düzenlenen saldırı sonucu iki basın mensubu hafif şekilde yaralanmıştı. Yaralı gazeteciler, olay yerine giden sağlık ekipleri tarafından tedavi edilmişti. Teröristler daha sonra restorana ateş açmıştı. Basın mensuplarının yayın yapmasını istemeyen teröristler sürekli bölgeye taciz ateşi açmıştı.

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Buket Aydın mehmet bekaroğlu terör Barış Pınarı Harekatı chp gazeteci

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