Buket Aydın'dan harekat paylaşımı! Teröristlere meydan okudu

Kanal D Ana Haber Sunucusu Buket Aydın, YPG/PKK'lı teröristlerin gazetecilere karşı saldırı düzenlemesinin ardından bölgeye giderek, "Saldırsanız da buradayız" notuyla fotoğraf paylaştı.
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