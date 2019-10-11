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Buket Aydın'dan harekat paylaşımı! Teröristlere meydan okudu

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 11.10.2019 21:06 | Son Güncelleme

Nusaybin'de canlı yayında harekatla ilgili bilgi veren gazetecilere Suriye'nin Kamışlı ilçesinden ateş açılmasının ardından Kanal D Ana Haber Sunucusu Buket Aydın, bölgeye gitti ve sosyal medya hesabından fotoğraf paylaştı.

Buket Aydın'dan harekat paylaşımı! Teröristlere meydan okudu

Kanal D Ana Haber Sunucusu Buket Aydın, YPG/PKK'lı teröristlerin gazetecilere karşı saldırı düzenlemesinin ardından bölgeye giderek, "Saldırsanız da buradayız" notuyla fotoğraf paylaştı.

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Son dakika! Kamışlı'dan Nusaybin'de gazetecilerin bulunduğu binaya ateş açıldıSon dakika! Kamışlı'dan Nusaybin'de gazetecilerin bulunduğu binaya ateş açıldı
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Anahtar Kelimeler:
Buket Aydın buket aydın sosyal medya

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
Şovmen in ta kendisi. Beş para etmez kişiliği var
bu kadını seviyorum
Allah bilir kaç km geride duruyordur
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