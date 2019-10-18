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Barış Pınarı Harekatı ile ilgili yorumu tepki çekmişti! KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'dan başvuru

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GÜNDEM  | 18.10.2019 03:27 | Son Güncelleme

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, kendisine yönelik ölüm tehdidi ve hakaret içeren paylaşımlar nedeniyle polise başvuruda bulundu.

Barış Pınarı Harekatı ile ilgili yorumu tepki çekmişti! KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'dan başvuru

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, geçtiğimiz hafta Barış Pınarı Harekatı ile ilgili yaptığı açıklamanın ardından sosyal paylaşım siteleri üzerinden ölüm tehdidi alması ve hakaret içeren paylaşımlar nedeniyle polise başvurdu.

'TÜM HASSASİYETİMİZLE ÇALIŞACAĞIZ'

Polis Genel Müdürü Süleyman Manavoğlu, konuya ilişkin kendileri tarafından halihazırda başlatılan bir çalışma bulunduğunu, bugün verilen dosyanın da eklenerek gereğinin süratle yapılacağını belirtti. Başsavcı Behiç Öztürk de, “Tüm hassasiyetimizle çalışacağız” dedi.

Polis Genel Müdürlüğü ile Başsavcılığa, polisin ilgili birimlerince saptanacak olan benzeri diğer iletilere yönelik gerekli teknolojik tespitler de yapılarak, paylaşımların failleri hakkında tüm yasal işlemlerin gecikmeksizin yapılmasının gerekliliği hatırlatıldı. Polis Genel Müdürlüğü ile Başsavcılığa bugün teslim edilen dosyanın bir kopyası Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliğine de iletildi. (İHA)

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KKTC cumhurbaşkanı AKINCI POLİSE BAŞVURDU

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
sen adanin elektirigini ver su kaynagindan su ver asker gonder koru kolla haklarani savun dunyada taniyan tek ulke ol sonra secilmis kendini bilmez biri gelsin desinki turkiye yaptigin yanlis ?!?! yok ya trump la akrabalik var heralde
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