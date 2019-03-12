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Barış Üregül ve Deniz Asya Üregül'ün boşanma davası! 'Aylık 500 TL nafaka veriyor'

MAGAZİN HABERLERİ  | 12.03.2019 14:59 | Son Güncelleme

Tarık Akan’ın büyük oğlu Barış Üregül ile iki yıl önce evlendiği şarkıcı Asya Engin Üregül’ün karşılıklı boşanma davalarına devam edildi. Asya Engin Üregül, "Babası sadece çocuğu için aylık 500 TL nafaka veriyor" dedi.

Barış Üregül ve Deniz Asya Üregül'ün boşanma davası! 'Aylık 500 TL nafaka veriyor'

Tarık Akan’ın büyük oğlu Barış Üregül ile iki yıl önce evlendiği şarkıcı Asya Engin Üregül’ün karşılıklı boşanma davasına devam edildi.

Evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı gerekçesiyle İstanbul Aile Mahkemesi’nde boşanma davası açan Asya Engin Üregül, 500 bin liralık tazminat, 3 aylık bebeklerinin velayetini ve aylık 15 bin lira iştirak nafakası istedi.

Ünlü sanatçı Tarık Akan'ın 16 Eylül 2016’da 66 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından sanatçının büyük oğlu Barış Üregül, şarkıcı Asya Engin Üregül ile düğün tarihini ertelemiş, 2017'nin Ocak ayında da evlenmişlerdi. Evliliklerinden bir kızları dünyaya gelen çiftin mutluluğu kısa sürmüş, Asya Engin Üregül boşanma davası açmıştı.

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Asya Engin Üregül'ün 500 bin TL tazminat ve çocuğunun velayetini istediği Barış Üregül de karşı boşanma davası açmıştı. Barış Üregül de kızının velayetini istemişti.

Çiftin karşılıklı boşanma davasının görülmesine bugün başlandı. İstanbul Aile Mahkemesi'nde görülen gizli celsede Asya Engin Üregül'ün 3 tanığı dinlendi. Yaklaşık 2 saat süren duruşmanın ardından dava ertelendi.

Barış Üregül annesi Yasemin Erkut ile mahkemeden ayrıldı.

Adliyeden ayrılırken konuşan Asya Engin Üregül, "Gizlilik kararıyla açtığım davada mağdur tarafım. Haklarımı savunmak istiyorum. Çocuğuma iyi bir anne olmak ve iyi bir gelecek hazırlamak istiyorum. Onunla ilgilenmek istiyorum" dedi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Barış Üregül Tarık Akan

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