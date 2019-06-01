Barışma teklif etti sonrası korkunç: 5 kişi yandı

Olay bugün saat 13.30 sıralarında Yukarı Mahalle’de meydana geldi. 1 çocuk annesi Gülay K., eşinden boşandıktan sonra Cemal D. ile dini nikahla birlikte yaşama başladı. Bu beraberlikten şu an 2 yaşındaki olan ve Yusuf adını verdikleri çocukları oldu. Bir süre önce çiftin arasında çıkan tartışmanın ardından Gülay K., oğlu Yusuf ve ilk eşinden olan kızı Kader E.’yi (14) yanına alıp ablası Aydur Ü.’nün (44) yanına yerleşti.

Bugün saat 13.30 sıralarında Gülay K.’nin yanına gelen Cemal D., konuşmak ve barışmak istediğini söyledi. Gülay K., dini nikahlı eşinin tüm çabalarına rağmen barışma teklifini reddetti. Evden ayrılan Cemal D., yaklaşık bir saat sonra tekrar otomobiliyle geldi. Yeniden barışma teklifinde bulundu. Gülay K.’nin dışarı çıkmaması üzerine Cemal D., iddiaya göre ”Kendimi ve sizi benzim döküp yakarım” diye bağırdı. Bunun üzerine Gülay K. evden çıktı. Peşinden de ablası ile çocukları Yusuf ve Kader geldi.

ARBEDEDE 4 KİŞİ DAHA YANDI

Çıkan tartışmada Cemal D., elindeki bidondan kendi üzerine benzin dökmeye çalıştı. Gülay K., ablası ve çocukları da engellemek istedi. Ardından Cemal D., engellemelere rağmen ateşe verdi. Alevler, arbede sırasında üstlerine benzin dökülen Gülay K. ile çocukları ve ablasına da sıçradı. Aydur Ü., kaçıp yakındaki bir iş yerine sığındı. Diğer 4 kişiye ise çevredekiler müdahale etti.