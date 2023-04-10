Barışsever nasıl yazılır, barışsever yazımı nasıl olmalıdır? Barışsever ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Bileşik kelimeler iki veya daha fazla kelimenin bir araya gelmesiyle oluşur. Birleşik kelimeler bir araya geldiğin anlam kazanır ve tek bir kavramı ifade eder. Birleşik kelimeler, belirtisiz isim tamlamaları, sıfat tamlamaları, birleşik fiiller, ikilemeler, kısaltma grupları ve kalıplaşmış çe­kimli fiiller birleşerek yeni bir anlama geldiklerinde oluşurlar. Sıklıkla kullanılan bu tip kelimelerin yanlış yazımları yaygınlaştıkça bilgi kirliliği de artmaya devam eder. Özellikle internet ortamında yazılan pek çok yanlış ifade bu oranın artmasında çok büyük bir etkendir. Türkçe imla kurallarında yapılan en büyük hatalar arasında birleşik kelimelerin yanlış yazılması yer alıyor. Barışsever kelimesi de sıklıkla hatalı yazılan kelimelerin arasında yer alır.

Barışsever nasıl yazılır?

Türkçede yer alan diğer birleşik kelimelerde olduğu gibi barışsever yazımı merak edilen kelimeler arasındadır. Barışçıl kimse anlamına da gelen barışsever kelimesinin, TDK tarafından belirtilmiş doğru kullanımı barışseverdir. Benzer kelimelerde olduğu gibi bu sözcüğün yazılışında da yapılan en sık hata barış sever olarak ayrı yazılmasıdır. Kelimenin doğru yazılış şekli barışsever olarak bitişik yazılmasıdır. Barışsever sözcüğü pek çok alanda kullanılan bir kelime türüdür. Bu yüzden doğru yazılması ve anlam bozulmasına uğramaması oldukça önemlidir.

Barışsever ayrı mı yazılır?

Barışsever kelimesinin ayrı yazılıp yazılmadığı oldukça merak edilir. ayrı mı yazılır yoksa bitişik mi diye oldukça merak edilir. Barışsever doğru yazılışı bitişik yazılması gereken birleşik bir kelimedir. Barış sever olarak ayrı yazıldığında imla hatası yapılmış olur. Anlam ve görüntü açısından da uygun olmaz. Bu tür kelimelerin nasıl yazılması gerektiği görüntü olarak akılda tutulabilir. Bu sayede nasıl yazılması gerektiği daha kolay hatırlanır. Ayrıca bu tür kelimelerin doğru yazılışlarını TDK’den öğrenmek mümkündür. Barışsever TDK tarafından birleşik yazılması gereken kelimeler sınıfına koyulmuştur.

Barışsever bitişik mi yazılır?

Türkçede yer alan kelimeler arasında ''sever'' ile biten birçok kelime bulunur. Bunlar arasında en çok kullanılanlar vatansever, hayvansever, sanatsever gibi kelimelerdir. Barış ve sever kelimelerinin bir araya gelmesiyle oluşan bu sözcük, birleşik isimdir. İmla kurallarına göre bu tür kelimeler bitişik yazılır.