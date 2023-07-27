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Bariyerlere çarpan otomobil hurdaya döndü: 1 yaralı

27.07.2023 14:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin bariyerlere çarparak hurdaya döndüğü kazada, bir kişi ağır yaralandı.

Kaza, Kastamonu’nun Tosya ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun’dan İstanbul istikametine seyreden B.E. idaresindeki 55 DH 933 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde demir bariyerlere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle hurdaya dönen otomobilde bulunan bir kişi ağır yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarla olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan genç kadın E.Ç., sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumu ağır olduğu öğrenildi. Kullanılamaz hale gelen otomobil ise, çekici yardımıyla otoparka bırakıldı.
Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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