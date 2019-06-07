Bartın'da aracın önüne geçen ayı yavrularını böyle korudu

Bartın’ın Epçiler köyünde orman yolunda seyir halinde olan bir aracın önüne bir anda ayı ve 2 yavrusu çıktı. Aracın önünde koşan ayı ve yavruları hızla koşarken bir anda durdu. Anne ayı araca saldırdı ve kısa süreli panik yaşandı.
Ayı daha sonra iki yavrusu ile birlikte karanlıkta ormanın içinde gözden kayboldu. Tüm bu yaşananları ise araçta bulunanlar cep telefonu ile kaydetti. (İHA)
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