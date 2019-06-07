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Bartın'da aracın önüne geçen ayı yavrularını böyle korudu

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 07.06.2019 15:31 | Son Güncelleme

Bartın'da aracıyla yolda ilerlerken aniden önüne çıkan ayı ve yavrularını korna çalarak ormanlık alana sürdü.

Bartın’ın Epçiler köyünde orman yolunda seyir halinde olan bir aracın önüne bir anda ayı ve 2 yavrusu çıktı. Aracın önünde koşan ayı ve yavruları hızla koşarken bir anda durdu. Anne ayı araca saldırdı ve kısa süreli panik yaşandı.

Ayı daha sonra iki yavrusu ile birlikte karanlıkta ormanın içinde gözden kayboldu. Tüm bu yaşananları ise araçta bulunanlar cep telefonu ile kaydetti. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
bartın ayı

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