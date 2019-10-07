Bartın'da çatı kadından atlayan kadını polis böyle kurtardı

Olay akşam saatlerinde, Orta Mahalle Hendekyanı Caddesi'nde meydana geldi.
POLİSLER, KADINI YERE DÜŞMEKTEN KURTARDI
İsmi öğrenilemeyen bir kadın 3 katlı binanın çatı katındaki balkona çıkarak, atlayacağını söyledi. Komşularının haber vermesi üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Alt kattaki balkona çıkan polisler kadını ikna etmeye çalıştı. Bu sırada balkondan kendini sarkıtan kadını polisler bacaklarından yakaladı. Bir anda kendini boşluğa bırakan kadını polisler yere düşmekten kurtararak balkona çekti.
112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Bartın Devlet Hastanesine kaldırılan kadın tedavi altına alındı. Kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
O ANLAR CEP TELEFONU KAMERASINDA
Kadının balkondan düşme ve polislerin yakalama anı o sırada olay yerinde bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.
(DHA)
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