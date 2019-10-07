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Bartın'da çatı kadından atlayan kadını polis böyle kurtardı

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
VİDEO  | 07.10.2019 23:04 | Son Güncelleme

Bartın'da 3 katlı binanın çatı katından atlamaya çalışan kadını alt katın balkonunda bulunan polisler bacaklarından tutarak kurtardı. O anlar cep telefonu ile görüntülendi.

Olay akşam saatlerinde, Orta Mahalle Hendekyanı Caddesi'nde meydana geldi.

POLİSLER, KADINI YERE DÜŞMEKTEN KURTARDI

İsmi öğrenilemeyen bir kadın 3 katlı binanın çatı katındaki balkona çıkarak, atlayacağını söyledi. Komşularının haber vermesi üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Alt kattaki balkona çıkan polisler kadını ikna etmeye çalıştı. Bu sırada balkondan kendini sarkıtan kadını polisler bacaklarından yakaladı. Bir anda kendini boşluğa bırakan kadını polisler yere düşmekten kurtararak balkona çekti.

112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Bartın Devlet Hastanesine kaldırılan kadın tedavi altına alındı. Kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

O ANLAR CEP TELEFONU KAMERASINDA

Kadının balkondan düşme ve polislerin yakalama anı o sırada olay yerinde bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
bartın intihar girişimi polis

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