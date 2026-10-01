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Bartın'da deniz kahverengiye döndü! Nedeni bakın ne çıktı

Bartın’da 3 gün boyunca etkili olan sağanak yağışın ardından denizin rengi kahverengiye döndü. Kentte metrekareye 52 kilogramın üzerinde yağış düşerken, Bartın Irmağı’nın taşıdığı çamur denize ulaştı. Liman bölgesinde kıyı kesimlerinde görülen renk değişimi, Amasra ve Kurucaşile’de de derelerin denize döküldüğü noktalarda gözlendi.

Bartın'da deniz kahverengiye döndü! Nedeni bakın ne çıktı

Batı Karadeniz’de pazartesi gününden itibaren 3 gün etkili olan yağmurda Bartın’da metrekareye 52 kilogramın üzerinde yağış düştü.

Bartın da deniz kahverengiye döndü! Nedeni bakın ne çıktı 1

DENİZ KAHVERENGİYE DÖNDÜ

Ilgaz Dağları’ndan doğup Bartın’ın dağlık alanlarından geçen yaklaşık 15 kilometre uzunluğundaki Bartın Irmağı’nın taşıdığı çamur, denize döküldüğü noktada suyun rengini kahverengiye çevirdi.

Bartın da deniz kahverengiye döndü! Nedeni bakın ne çıktı 2

Liman bölgesinde kıyı kesimlerinde denizin renginin kahverengiye döndüğü görüldü. Amasra ve Kurucaşile ilçelerinde de derelerin döküldüğü kesimlerde denizin renk değiştirdiği görüldü.

Bartın da deniz kahverengiye döndü! Nedeni bakın ne çıktı 3

Bartın da deniz kahverengiye döndü! Nedeni bakın ne çıktı 4
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mynet tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
deniz batı karadeniz
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