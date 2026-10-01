Bartın'da deniz kahverengiye döndü! Nedeni bakın ne çıktı

Batı Karadeniz’de pazartesi gününden itibaren 3 gün etkili olan yağmurda Bartın’da metrekareye 52 kilogramın üzerinde yağış düştü.
Ilgaz Dağları’ndan doğup Bartın’ın dağlık alanlarından geçen yaklaşık 15 kilometre uzunluğundaki Bartın Irmağı’nın taşıdığı çamur, denize döküldüğü noktada suyun rengini kahverengiye çevirdi.
Liman bölgesinde kıyı kesimlerinde denizin renginin kahverengiye döndüğü görüldü. Amasra ve Kurucaşile ilçelerinde de derelerin döküldüğü kesimlerde denizin renk değiştirdiği görüldü.
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