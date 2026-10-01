Football Manager 27’nin çıkış tarihi açıklandı

Football Manager 27’nin çıkış tarihi ve ilk platform bilgileri açıklandı. 10 Kasım’da kullanıma sunulacak oyun; yenilenen gezinme sistemi, haber akışı ve maç günü deneyimiyle geliyor.

Oyunu şimdiden Steam, Epic Games ve Microsoft Store üzerinden istek listesine eklemek mümkün.

FM27 HANGİ PLATFORMLARDA ÇIKACAK?

Football Manager 27’nin PC sürümü, Steam, Epic Games ve Xbox PC uygulaması üzerinden aynı gün çıkış yapacak. Xbox PC uygulamasındaki erişim, Xbox Game Pass Ultimate ve PC Game Pass abonelerini de kapsayacak.

FM27 Console, Xbox ve PS5 için 10 Kasım’da çıkacak. Duyuruda, konsol sürümü için Game Pass Console abonelerinin de kapsandığı belirtiliyor.

FM27 Mobile ise aynı tarihte Netflix üzerinden oyuncularla buluşacak. Diğer platform ayrıntıları yakında açıklanacak.

FM27'DEKİ YENİLİKLER NELER?

FM27’de daha fazla kontrol ve daha rahat bir keşif deneyimi sunmak amacıyla oyunun temelleri yenileniyor. Yeni, geri dönen ve yenilenen özelliklere ilişkin ayrıntılar, videolar ve kapsamlı blog içerikleriyle paylaşılıyor.

Şimdiye kadar açıklanan değişiklikler arasında daha akıllı gezinme ve daha sezgisel bir tam ekran deneyimi bulunuyor. Bu düzenlemelerle oyuncuların ihtiyaç duydukları bilgilere daha az tıklamayla ulaşması hedefleniyor.

Kupa Eşleşmeleri, Transfer Kapanış Günü ve yenilenen haber akışı da öne çıkan başlıklar arasında. Ayrıca maç günü deneyimine yönelik geliştirmeler duyuruldu. Çıkış öncesinde başka özelliklerin de paylaşılacağı belirtiliyor.

LANSMAN ÖN İZLEMESİ NE ZAMAN AÇILACAK?

FM27’nin Lansman Ön İzlemesi sürümü, 10 Kasım’daki çıkıştan 1–2 hafta önce oynanabilir olacak.

Bu sürüme ilişkin ayrıntılar ile dijital ön sipariş ve indirim teşvikleri hakkında daha fazla bilgi yakında açıklanacak.