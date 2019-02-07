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Bartın'da sosyal medyadan "cinsel istismar"a tutuklama

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GÜNDEM  | 07.02.2019 21:14 | Son Güncelleme

Bartın'da, sosyal medya üzerinden kız çocuklarına istismarda bulunduğu tespit edilen şüpheli tutuklandı.

Kız çocuklarının sosyal medya hesaplarına cinsel içerikli mesaj ve görüntü gönderdiği belirlenen şüpheli, tutuklandı

Alınan bilgiye göre, Kocaeli’de yaşayan 10 yaşındaki kızlarının sosyal medya hesabı açmasından bir süre sonra davranışlarındaki değişikliği fark eden aile, durumdan şüphelenerek çocuklarının bilgisayarını kontrol etti.

S.U. isimli kişinin sosyal medya üzerinden kızlarına cinsel içerikli mesajlar yazdığı ve görüntüler gönderdiğini tespit eden aile, şahsın Bartın’da ikamet ettiğini öğrenmesi üzerine de İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne şikayette bulundu.

DAHA ÖNCE 2 KÜÇÜK KIZA DA AYNI MESAJLARI ATMIŞ

Polis ekipleri, kız çocuğunun sosyal medya hesabı üzerinden iletişim kurduğu S.U'nun, Bartın'ın bir köyünde çiftçilik yaptığını belirledi.

Gözaltına alınan S.U. (42) emniyetteki ifadesinde, küçük yaştaki kız çocuklarına sosyal medyadan mesaj attığını itiraf ederek, kendisinin bu konuda rahatsızlığının bulunduğunu ileri sürdü.

Şüphelinin hesabını inceleyen ekipler, Ankara ve Muğla'da ikamet eden 13 ve 15 yaşlarındaki kız çocuklarına da aynı şekilde cinsel içerikli mesajlar gönderildiğini belirledi. Ekiplerin ulaştığı bu illerdeki aileler de S.U'dan şikayetçi oldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. (AA)

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Sapık taciz

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