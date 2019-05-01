Bartın'da yolda buldu, oynasın diye torununa verdi... İşin aslı sonradan ortaya çıktı

Bartın’da S.U. isimli kadın, 15 bin TL değerindeki gözleri yakut işlemeli kaplan şeklinde künyesini Bülent Ecevit Bulvarı üzerinde düşürdü. Eve gidince künyeyi düşürdüğünü fark eden S.U. durumu polise bildirdi.
Polis, kadının künyeyi düşürdüğü yerde bulunan iş yeri güvenlik kameralarını inceledi. N.B.’nin yolda bulduğu künyeyi aldığı belirlendi.
N.B.’nin evine giden polis, künyeyi istedi. N.B. kaplan şeklindeki künyeyi oyuncak sandığını ve 3 yaşındaki torununa verdiğini söyledi.
Polis, çocuğun dedesinin verdiği künyeyi oyuncak kutusuna koyduğu görülürken künye de sahibi S.U.’ya teslim edildi. Künyesini alan kadın, N.B.’den şikayetçi olmadı. (DHA)
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