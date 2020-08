Bartın Üniversitesi yükseköğretim kurumları arasında dünyada 605’inci sırada

SCImago Kurumlar Sıralaması’nda (SIR) bu yıl sıralamaya girmeyi başaran Bartın Üniversitesi, dünyadaki 3 bin 897 üniversite arasından 605’inci sırada yer alırken, araştırma performansı göstergesine göre dünyadaki 389’uncu üniversite oldu.

SIR, 2009 yılından bu yana araştırma ve akademik kurumları izliyor ve araştırma performansı, yenilik girdileri ile sosyal etki faktörleri olmak üzere 3 gösterge grubu üzerinden yükseköğretim kurumlarını değerlendiriyor. Bartın Üniversitesi 2009 yılından bu yana ilk kez bu yıl oldukça başarılı bir giriş yaparak sıralamadaki yerini aldı. Listeye hızlı bir giriş yapan Bartın Üniversitesi, dünya genelinde sıralamaya giren 3 bin 897 üniversite arasından 605’inci sırada yer aldı.

Bartın Üniversitesi, dünya genelinde sıralanan yükseköğretim kurumları arasında araştırma performansı göstergesi üzerinden yapılan değerlendirmede ise 389’uncu sıradaki yerini aldı.

Dünya genelinde sıralamaya giren 7 bin 26 araştırma kurumu (üniversite ve diğer Ar-Ge kurum/kuruluşlarıyla birlikte) arasından ise Bartın Üniversitesi yine önemli bir başarıya imza atarak, 800’üncü sırada yer almayı başardı.

Bartın Üniversitesi, Türkiye’deki 207 üniversite arasından sıralamaya giren 112 üniversite arasından ise araştırma performansı göstergesine göre ise 37’nci sıradaki yerini aldı.

Webometrics’de 3 yılda 3 bin 879 üniversiteyi geride bıraktı

Her alanda sürdürülebilir bir gelişim gösteren Bartın Üniversitesi, 2020 Temmuz ayında açıklanan Webometrics Dünya Üniversite Sıralamaları (Webometrics Ranking of Universities) değerlendirmesine göre de 3 yılda 3 bin 879 üniversiteyi geride bırakmayı başardı.

2017 yılındaki sıralamada 7 bin 37’nci sırada yer alan Bartın Üniversitesi, geçtiğimiz ay açıklanan sıralamada ise dünya genelinde 3 bin 158’inci sırada yer aldı.

Bartın Üniversitesi, Web Of Science aracılığıyla uluslararası saygın indekslerde yapmış oldukları yayınlara ait göstergelerde de yükselişini sürdürdü. Bağımsız bir haber portalı tarafından yapılan sıralamaya göre 2017 yılında 107 devlet üniversitesi arasında 69’uncu sırada, 2018 yılında 107 devlet üniversitesi arasında 44’üncü sırada yer alan Bartın Üniversitesi, 2019 yılında öğretim üyesi başına düşen yayın sıralamasında 108 devlet üniversitesi arasından 24’üncü sıraya yerleşti.

Yapılan sıralamaya göre 2017 yılında 125 uluslararası yayını bulunan Bartın Üniversitesi, 2018 yılında bu sayıyı 178’e, 2019 yılında ise 257’ye çıkararak, 3 yılda yayın sayısını 2 kattan fazla arttırmayı başardı.

“Her geçen gün büyüyor ve sürdürülebilir bir gelişim gösteriyoruz”

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, sürdürülebilir bir gelişimle adından bahsettiren bir üniversite olduklarını kaydederek, “Bartın Üniversitesi ailesinin tüm bileşenleri geleceğe kararlı adımlarla yürümektedir. Her günü bir öncekinden daha iyi olması için var gücümüzle çalışmaktayız. Bu doğrultuda kayda değer bir gelişim göstererek, bilimsel anlamda aldığımız başarılarla yetkinliğimizi ortaya koyuyoruz. Bilimsel çalışmalarımız, nitelikli yayın ve teknolojik etki değeri yüksek araştırmalarımızla ortaya koyduğumuz yenilikçi bilgiyi insanlığın hizmetine sunuyoruz. Uluslararası alandaki başarılarımız ve yaptığımız iş birliktelikleriyle aynı zamanda görünürlüğümüz de artmakta, sosyal anlamda farkındalık oluşturmaktayız. Çalışmalarımız hız kesmeden devam etmektedir. Bu düşüncelerle, Bartın Üniversitesi ailesinin tüm bileşenlerini kutluyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.

“Her geçen yıl daha fazla mesafe kat ediyoruz”

SCİmago sıralamasında elde edilen başarı hakkında da bilgiler veren Rektör Uzun, “Bu yıl hızlı bir giriş yaptığımız sıralamada önümüzdeki yıl da önemli bir gelişim kaydedeceğimize inanıyorum” şeklinde konuştu.

Rektör Uzun, “SCImago Kurumlar Sıralaması, 2009 yılından bu yana araştırma ve akademik kurumları sıralayan bir kuruluştur. Araştırma performansı, yenilik girdileri ve webdeki görünürlük aracılığı ile sosyal etki faktörleri olmak üzere 3 gösterge grubu üzerinden yükseköğretim kurumları değerlendirilmektedir. Sıralamada kullanılan dönem, sıralamanın yapıldığı yıldan 2 yıl önceki 5 yıllık dönemi kapsamaktadır. Sıralamaya dâhil olma kriteri ise kurumun seçili dönemin son yılında SCOPUS veri tabanında en az 100 çalışmasının yayınlanmış olmasıdır. Bu yılki sıralamada 2014-2018 yıllarına ait veriler kullanılmıştır. Üniversitemizin 2019 yılında önceki yıllara oranla yayın sayısında gösterdiği 2 kattan fazla olan artış, önümüzdeki yıllarda da Üniversitemizin yükselişini devam ettireceğinin bir göstergesidir. 2017 yılında 125 uluslararası yayını bulunan Üniversitemiz, 2018 yılında bu sayıyı 178’e, 2019 yılında ise 257’ye çıkarmayı başardı” ifadelerini kullandı.

"Öğrencilerimiz başarıları da hızla yükseliyor”

Bartın Üniversitesinin tüm bileşenleriyle geleceğe değer kattıklarını da ifade eden Rektör Uzun, “Yeni açıklanan verilere göre Üniversitemiz TÜBİTAK’ın ‘2209 Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı’ kapsamında başvuru sayısı bakımından 51 başvuru ile 99 üniversite arasında 5’inci, desteklenen proje sayısı bakımından 27 proje ile 2’inci, desteklenme oranı olarak yüzde 52,94 oranla 50 ve üzeri proje sunan üniversiteler arasında birinci sırada yer aldı. Geçtiğimiz yılda buna yakın dereceler elde ettik. Bu bize gösteriyor ki hem akademisyeni hem de öğrencisi ile Bartın Üniversitesi doğru yolda emin adımlarla ilerlemektedir. Oluşturduğumuz iklimin sonucunda inanıyoruz ki yükselişimiz devam edecektir” diye konuştu.

"Hedefimiz: Bölgemizden başlayarak, ülkemizin gelişimine değer katmak”

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından ‘Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Projesi’ kapsamında ‘Akıllı Lojistik ve Bütünleşik Bölge Uygulamaları’ alanında ihtisaslaşmaya hak kazandıklarını da hatırlatan Rektör Uzun, “Üniversite olarak ülkemizin kalkınma hamlesine ve yerli teknoloji atağına destek sunmak için büyük bir çaba sarf ediyoruz. Bilim insanlarımızı bu noktada destekliyor, teşvik ediyor ve proje kültürünün gelişmesine katkı sunmak amacıyla ciddi çalışmalar yürütüyoruz. ‘Akıllı Lojistik ve Bütünleşik Bölge Uygulamaları’ alanındaki ihtisaslaşma çalışmalarımız odağında, Ar-Ge, Ür-Ge çalışmalarımız ve projelerimizle bölgemiz başta olmak üzere ülkemizin gelişimine katkı sunmaya devam ediyoruz. Bir yandan akademik üretkenliğimizi her geçen gün daha iyi noktalara taşımak için gayret gösterirken, diğer yandan da öğrencilerimizi geleceğe en iyi şekilde hazırlamak için çaba sarf ediyoruz. Bu düşüncelerle ‘Yeni YÖK’ anlayışıyla birlikte sundukları vizyon doğrultusunda bizleri hep dahi iyisi için teşvik eden YÖK Başkanımız Prof. Dr. Yekta Saraç’a, YÖK üyelerimize ve verdikleri destek için tüm paydaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum” şeklinde konuştu.



PARTNER Sörfte aşka geldiler