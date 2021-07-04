Bartın'da denizde hortum oluştu

Bartın'ın Amasra ilçesinde, denizde hortum oluştu.
Göçkün Demirci ve Çakraz sahili açıklarında peş peşe hortumlar görüldü.
Gökçün Demirci sahili açıklarında oluşan hortum sahil kıyısındaki kayalık bölgeye kadar yaklaştı.
Yaklaşık 10 dakika boyunca etkili olan hortum nedeniyle sahil bölgesinde vatandaşların panik yaşadığı gözlendi.
Herhangi bir olumsuzluğa yol açmayan her iki hortumu, vatandaşlar cep telefonu kameralarıyla görüntüledi.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz