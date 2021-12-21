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Bartın'da eğitime kar engeli

21.12.2021 23:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bartın'da eğitime kar engeli

Bartın'da, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle okullar yarın tatil edildi.

Bartın Valiliğinden yapılan açıklamada, kentte kar yağışının aralıklarla devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Aralıklarla devam eden kar yağışı ve gece saatlerinden itibaren yoğun buzlanma beklendiğinden 22 Aralık Çarşamba günü ilimiz merkez ve merkeze bağlı beldelerde ilk ve ortaokullar ile liselerde yüz yüze eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Ayrıca il genelinde kamuda çalışan işçi ve memurlardan engelli ve hamile olan personelin de yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.

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İkindi
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Akşam
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Yatsı
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Bartın Nöbetçi Eczaneler23 Aralık Perşembe

Müge Eczanesi
Merkez
Tümer Eczanesi
Abdipasa
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Amasra
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