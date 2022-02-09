YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bartın
  4. Bartın'da sağanak ve eriyen kar taşkına neden oldu

Bartın'da sağanak ve eriyen kar taşkına neden oldu

09.02.2022 13:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bartın'da sağanak ve eriyen kar taşkına neden oldu

Bartın'da sağanağın ve eriyen karların etkisiyle Bartın Irmağı ile Arıt Deresi'nin su seviyesinin yükselmesi sonucu taşkın meydana geldi.

Kentte iki gündür aralıklarla etkili olan sağanak nedeniyle kent merkezinden geçen Bartın Irmağı'ndaki su seviyesi yaklaşık 5 metre yükseldi.

Geçen hafta yağan karlar da eriyince ırmak kenarındaki iskeleler, Çağlayan piknik alanının bir bölümü, büfeler, Yalı mevkisindeki bazı kayıklar, figürler ve Sevgi Parkı yolu su altında kaldı.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Bartın Belediyesi ve polis ekipleri, ırmak boyunca kontrollerini sürdürüyor.

Yağışlar, Arıt Deresi'nde de taşkına neden oldu. Tabanözü ve Epçilerkadı köylerini birbirine bağlayan Tabanözü Köprüsü ile Alibaş ve Çukurbük köylerini birbirine bağlayan Alibaş Köprüsü, su altında kaldığı için İl Özel İdaresi ekiplerince ulaşıma kapatıldı.

Çevre köylerde oturanlar, köprülerin kullanılmaması ve tedbirli olunması için cami hoparlörlerinden uyarılıyor.

- "Sel riskine karşı bütün ekiplerimizi hazır tutuyoruz"

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, gazetecilere, yoğun yağışın ardından teyakkuzda beklediklerini söyledi.

Irmağın yaklaşık 5 metre yükselmesine karşın ciddi sıkıntı yaşanmadığını belirten Akın, "Irmaktaki su yükselmesi devam ediyor, seviyeyi her an kontrol ediyoruz. Muhtemel sel riskine karşı bütün ekiplerimizi hazır tutuyoruz, gerekli tedbirlerimizi aldık." diye konuştu.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bartın'da kaybolan kadın su kuyusunda ölü bulunduBartın'da kaybolan kadın su kuyusunda ölü bulundu
Antalya'da trafik kazasında 1 kişi öldüAntalya'da trafik kazasında 1 kişi öldü
Giresunspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına devam ettiGiresunspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına devam etti

Bartın Namaz Vakitleri 9 Şubat Çarşamba

İmsak
06:20
Sabah
07:47
Öğle
13:10
İkindi
15:56
Akşam
18:23
Yatsı
19:44
Bartın ECZANELER
Bartın ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Muhtemelen bu yüzden öleceksiniz! Ancak bilmediğiniz bir şey var

Muhtemelen bu yüzden öleceksiniz! Ancak bilmediğiniz bir şey var

Ünlü yönetmenden süper kahraman vetosu! “Kimse sevişmiyor”

Ünlü yönetmenden süper kahraman vetosu! “Kimse sevişmiyor”

Yargı dizisinin Ceylin'inden ilham alınarak hazırlanan kombin önerileri

Yargı dizisinin Ceylin'inden ilham alınarak hazırlanan kombin önerileri

52 yaşındaki yıldız isim mikro boy bikinisiyle nefes kesti

52 yaşındaki yıldız isim mikro boy bikinisiyle nefes kesti

Sigaradan dolayı hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor!

Sigaradan dolayı hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor!

Evinizin içini bir dağ evine dönüştürmek için benzersiz öneriler

Evinizin içini bir dağ evine dönüştürmek için benzersiz öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.