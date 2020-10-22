Bas Gaza filmi konusu nedir? Bas Gaza nerede ve ne zaman çekildi? Bas Gaza oyuncuları kimler?

Aksiyon-gerilim türünde sevilen bir film olarak kabul edilen Bas Gaza 2017 yılında vizyona girdi. Yapımcılığını Michael Brandt, Derek Haas ve Pierre Morel’in üstelendiği Bas Gaza filminin senaryosu Michael Brandt ve Derek Haas’ın kaleminden çıktı. Bas Gaza filminin yönetmen koltuğunda ise Antonio Negret oturdu. Bas Gaza filminin oyuncu kadrosunda yer alan isimler ise göz doldurdu.

BAS GAZA KONUSU

Bas Gaza filmi temelde yetenekli araba hırsızı ve lüks otomobil konusunda uzman olan Andrew ve Garret Foster hikayesini anlatıyor. Güney Fransa’ya araba hırsızlığı için gönderilen iki kardeş acımasız suç lideri tarafından yakalanır. Fransa yer altı dünyasının lideri, kardeşlerinin canını bağışlamak için bir anlaşma teklif eder. Kardeşlerin canına karşılık olarak yeni bir hırsızlık yapmaları gerekir. Suç lideri kardeşlerden en büyük rakibinin lüks arabasını çalmalarını ister.

BAS GAZA OYUNCULARI

Başrollerini Scott Eastwoot, Freddie Thorp, Ana de Armas ve Gaia Weiss’in paylaştığı filmde pek çok ünlü isim rol aldı. Foster kardeşlerin hikayesini anlatan filmin konusu kadar karakterleri de dikkatleri çekti.