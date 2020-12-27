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Başakşehir 2-2 Kasımpaşa (Maç sonucu)

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 27.12.2020 21:02 | Son Güncelleme

Başakşehir, 47 dakika 10 kişi oynayan Kasımpaşa'ya karşı galibiyet hasretini bitiremedi.

Başakşehir 2-2 Kasımpaşa (Maç sonucu)

Süper Lig'in 15. haftasında Medipol Başakşehir ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-2 sona erdi.

Başakşehir, 27. dakikada Nacer Chadli ile öne geçti. Yusuf Erdoğan, 36. dakikada skoru eşitleyen golü attı.

  1. dakikada Aytaç Kara, Mahmut Tekdemir'e yaptığı faulün ardından ikinci sarı kartını gördü ve oyundan ihraç edildi.

Başakşehir'de Martin Skrtel, 50. dakikada geriye doğru koşarken acı içinde yerde kaldı ve sakatlandı. Skrtel, ambulansla hastaneye götürüldü.

Başakşehir, galibiyet golü için risk alırken ve arka arkaya net fırsatlardan yararlanamazken kalesinde golü gördü. 43. dakikadan itibaren 10 kişi oynayan Kasımpaşa, 85. dakikada Armin Hodzic ile öne geçti. Kasımpaşa, bu gole 90+2. dakikada Edin Visca ile eşitliği sağladı.

BAŞAKŞEHİR'İN HASRETİ 6 MAÇA ÇIKTI

Galibiyet hasreti 6 maça çıkan Başakşehir, puanını 16 yaptı. Kasımpaşa'nın ise galibiyet hasreti 3 maça çıktı ve puanını 19 yaptı.

Başakşehir, bir sonraki lig maçını 2 Ocak 2021 günü Alanyaspor deplasmanında oynayacak. Kasımpaşa ise bir sonraki lig maçını 4 Ocak 2021'de Fenerbahçe'ye karşı evinde oynayacak.

Başakşehir, Süper Lig'de üst üste 6 maç kazanamadığı 2012-2013 sezonunda lige veda etmişti.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
gene veda eder sıkıntı yok.
Hayatta olmaz başarşehiri hükmen galip etmeliler sabaha bekliyorum bu haberi de
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