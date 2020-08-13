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Başakşehir, Atabey Çiçek'i Westerlo'ya kiraladı

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 13.08.2020 14:29 | Son Güncelleme

Medipol Başakşehir, 25 yaşındaki oyuncusu Atabey Çiçek'i Belçika'nın Westerlo ekibine bir yıllığına kiralık verdi. Turuncu-lacivertli kulüp yapılan açıklamada, oyuncuya yeni kulübünde başarı dileklerinde bulundu.

Başakşehir, Atabey Çiçek'i Westerlo'ya kiraladı

Başakşehir, 25 yaşındaki Atabey Çiçek'in sezon sonunda kadar Westerlo'ya kiralandığını açıkladı.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Atabey Çiçek, bir yıllığına Belçika ligi takımlarından KVC Westerlo'ya kiralanmıştır. Başarılı oyuncumuza yeni kulübünde başarılar dileriz" ifadeleri yer aldı.

(DHA)

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