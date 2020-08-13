Başakşehir, Atabey Çiçek'i Westerlo'ya kiraladı

Başakşehir, 25 yaşındaki Atabey Çiçek'in sezon sonunda kadar Westerlo'ya kiralandığını açıkladı.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Atabey Çiçek, bir yıllığına Belçika ligi takımlarından KVC Westerlo'ya kiralanmıştır. Başarılı oyuncumuza yeni kulübünde başarılar dileriz" ifadeleri yer aldı.
(DHA)
Resmi Balotelli ve transfer açıklaması
'Türkiye'de çok huzurlu hissediyorum'
Sosa ve Smolov’da sona gelindi
Abdussamed Karnuçu söz verdi
Vedat Muriqi'in yeni adresi belli oldu
UEFA'dan hükmen mağlubiyet kararı
N'Sakala, sahaya indi
Ahmet Ağaoğlu'ndan Novak açıklaması
Yaptığı paylaşımla takipçilerini yine büyüledi...
Trabzonspor transferi resmen açıkladı
Elemeler gelecek yıla ertelendi
Formada caminin bulunmasını eleştirdi, kulüpten ayrıldı
Okuyucu Yorumları 0 yorum