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Başakşehir, Beşiktaş’ta 10 yıldır kazanamıyor

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 22.11.2020 10:35 | Son Güncelleme

Süper Lig’in 9. haftasında deplasmanda Beşiktaş’a 3-2 kaybeden Medipol Başakşehir, rakibinin sahasında tam 10 yıldır kazanamıyor. Turuncu-lacivertliler, Beşiktaş’taki son galibiyetini 21 Ağustos 2010’da 2-0’lık skorla almıştı.

Başakşehir, Beşiktaş’ta 10 yıldır kazanamıyor

Başakşehir, Süper Lig’in 9. haftasında deplasmanda Beşiktaş’a 3-2 mağlup oldu. Beş maçlık yenilmezlik serisi sonra eren turuncu-lacivertlilerin, Beşiktaş’ta kazanamama serisi ise devam etti.

ÖZET |Beşiktaş 3-2 BaşakşehirÖZET |Beşiktaş 3-2 Başakşehir

Medipol Başakşehir, ligde rakibine karşı dış sahadaki son 3 puan sevincini İstanbul Büyükşehir Belediyespor adıyla 2010-2011 sezonunda 21 Ağustos 2010 günü 2-0’lık skorla yaşadı.
M.Başakşehir, geride kalan 8 maçta 6 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

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