Başakşehir, Beşiktaş’ta 10 yıldır kazanamıyor

Başakşehir, Süper Lig’in 9. haftasında deplasmanda Beşiktaş’a 3-2 mağlup oldu. Beş maçlık yenilmezlik serisi sonra eren turuncu-lacivertlilerin, Beşiktaş’ta kazanamama serisi ise devam etti.
Medipol Başakşehir, ligde rakibine karşı dış sahadaki son 3 puan sevincini İstanbul Büyükşehir Belediyespor adıyla 2010-2011 sezonunda 21 Ağustos 2010 günü 2-0’lık skorla yaşadı.
M.Başakşehir, geride kalan 8 maçta 6 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti.
KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA
Beşiktaş'tan Başakşehir karşısında bir ilk!
Sergen Yalçın'dan Fenerbahçe mesajı
Ozan Schalke, evinde yine kaybetti!
Ömer Toprak, Bayern Münih'e "dur" dedi!
'Kankamla sarılırken, golü kaçırdım'
Fenerbahçe'nin deplasman serisi devam etti!
Karagümrük ve Sivasspor puanları paylaştı
Denizlispor Başkanı koronavirüse yakalandı
Trabzonspor'da hedef galibiyet
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı!
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Aslan oluyor!
Yılın transfer bombası patlıyor
Abdullah Avcı sahalara dönüyor
Juventus'tan flaş Merih Demiral ve De Ligt kararı
Okuyucu Yorumları 0 yorum