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Başakşehir bir üst tura göz kırptı! Belçika'nın Gent ekibiyle deplasmanda 1-1 berabere kalan temsilcimiz, avantajı cebine koydu

10.03.2023 01:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında konuk olduğu Belçika'nın Gent ekibiyle 1-1 berabere kalan Medipol Başakşehir, tur şansını İstanbul'a taşıdı.

Başakşehir bir üst tura göz kırptı! Belçika'nın Gent ekibiyle deplasmanda 1-1 berabere kalan temsilcimiz, avantajı cebine koydu

Gent kentindeki Ghelamco Arena'da yoğun sağanak altında oynanan karşılaşmada Medipol Başakşehir, 16. dakikada Stefano Okaka'nın golüyle 1-0 öne geçti. Ev sahibi takım, 35. dakikada Gift Orban'ın golüyle karşılık verirken, maçın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.

Yağış nedeniyle ikinci yarıda oldukça ağırlaşan saha zemininde takımlar futbol oynamakta zorlanırken, top sık sık sahadaki su ve çamur birikintilerine takıldı.

İkinci yarıda takımların pozisyon üretmekte zorlandığı karşılaşma, 1-1 berabere sona erdi.

Karşılaşmanın rövanşı 15 Mart Çarşamba günü Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak.

AVRUPA'DAKİ BAŞARILI PERFORMANSINI SÜRDÜRÜYOR

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Medipol Başakşehir, bu sezon UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki başarılı performansını devam ettirdi.

Turuncu-lacivertli takım, bu kulvarda oynadığı 13 maçta sadece bir kez mağlup oldu. Medipol Başakşehir, diğer maçların 8'ini kazanırken, 4'ünde ise berabere kaldı.

Bu maçlarda 27 kez ağları havalandıran Medipol Başakşehir, kalesinde ise 8 gol gördü.

OKAKA'NIN AVRUPA KONFERANS LİGİ'NDEKİ 6. GOLÜ

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Karşılaşmada Medipol Başakşehir'in golünü atan Stefano Okaka, bu sezon UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 6. kez ağları havalandırdı.

Okaka, Konferans Ligi'nde eleme turu ve grup aşamasında 5 kez meşin yuvarlağı filelere yollamıştı.

Stefano Okaka'nın ayrıca Spor Toto Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda da birer golü bulunuyor.

SAKATLIK GEÇİREN KARZEV DEVAM EDEMEDİ

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Medipol Başakşehirli futbolcu Eden Karzev, maçın başında geçirdiği sakatlık nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Müsabakanın 10. dakikasında sağ ayağında yaşadığı sakatlık sonrası saha içinde tedavisi yapılan Karzev, bir süre kendini denedikten sonra kenar yönetimine oyuna deva edemeyeceğini işaret etti.

Karşılaşmanın 14. dakikasında Karzev'in yerine Danijel Aleksic oyuna dahil oldu.


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