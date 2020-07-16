Başakşehir'de 23 isim ilk şampiyonluğa yakın

Mehmet Topal (1 kez Galatasaray, 1 kez Fenerbahçe), Demba Ba (1 kez Beşiktaş), Mert Günok (2 kez Fenerbahçe), Uğur Uçar (2 kez Galatasaray) ve Gökhan İnler (1 kez Beşiktaş) Süper Lig'de geçmişte şampiyonluk sevinci yaşamış isimler.

FARKLI LİGLERDE ŞAMPİYONLUK YAŞAYANLAR

Medipol Başakşehir'in kadrosunda yer alan futbolcuların 7'si ise daha önce farklı ülkelerdeki liglerde şampiyonluklara ulaştı.

Turuncu-lacivertli takımın oyuncularından Robinho 2 kez Real Madrid ile İspanya, 1 kez Milan ile İtalya, 2 kez Santos ile Brezilya, 1 kez de Guangzhou Evergrande ile Çin, Gael Clichy 2 kez Manchester City ve 1 kez Arsenal ile İngiltere, Eljero Elia 1 kez Feyenoord ile Hollanda ve 1 kez Juventus ile İtalya, Junior Caiçara 3 kez Ludogorets ile Bulgaristan, Edin Visca 2 kez Zeljeznicar ile Bosna Hersek, Gökhan İnler 1 kez Leicester City ile İngiltere, Fredrik Gulbrandsen 1 kez Norveç'te Molde ve 3 kez Salzburg ile Avusturya liginde şampiyon olma başarısı gösterdi.

ROBİNHO 5. FARKLI ÜLKEDE ŞAMPİYONLUĞA YAKIN

Medipol Başakşehir'in Brezilyalı yıldızı Robinho, Süper Lig'de de şampiyonluk yaşarsa, kariyerinde 5. farklı ülkede kupa sevinci yaşamış olacak.

Real Madrid ile 2 kez İspanya'da, Milan ile 1 kez İtalya'da, Santos ile 2 kez Brezilya'da ve Guangzhou Evergrande ile 1 kez Çin'de şampiyonluk kupasını kaldıran Robinho, koleksiyonuna Süper Lig'i de eklemeyi hedefliyor.

(AA)

