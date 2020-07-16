SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Medipol Başakşehir
  4. Başakşehir'de 23 isim ilk şampiyonluğa yakın

Başakşehir'de 23 isim ilk şampiyonluğa yakın

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 16.07.2020 12:01 | Son Güncelleme

Medipol Başakşehir'in kadrosundaki 28 futbolcudan 23'ü Süper Lig'de ilk şampiyonluk sevincine çok yaklaştı.

Başakşehir'de 23 isim ilk şampiyonluğa yakın

Medipol Başakşehir'in kadrosundaki 28 futbolcudan 23'ü Süper Lig'de ilk şampiyonluk sevincine çok yaklaştı.

Turuncu-lacivertli ekip, bu hafta sonu Hes Kablo Kayserispor'u yenmesi halinde, Trabzonspor'un oynayacağı İttifak Holding Konyaspor maçının sonucuna bakılmaksızın şampiyonluğunu ilan edecek.

İstanbul ekibinin şampiyonluğa ulaşması halinde, Edin Visca, Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci, Alexandru Epureanu, Gael Clichy, Martin Skrtel, Junior Caiçara, Enzo Crivelli, Eljero Elia, Robinho, Danijel Aleksic, Berkay Özcan, Volkan Babacan, Fredrik Gulbrandsen, Okechukwu Azubuike, Aziz Eraltay, Carlos Ponck, Miguel Vieira, Mert Vurak, Ahmet Said Kıvanç, Muhammet Arslantaş, Yunus Emre Baloğlu ve Muhammed Emin Sarıkaya, Süper Lig'de ilk kez bu sevinci yaşayacak.

SÜPER LİG'DE ŞAMPİYONLUK YAŞAMIŞ 5 FUTBOLCU

Medipol Başakşehir'in kadrosundaki 5 futbolcu daha önce Süper Lig'de farklı takımlarda şampiyonluk kupasını kaldırdı.

Mehmet Topal (1 kez Galatasaray, 1 kez Fenerbahçe), Demba Ba (1 kez Beşiktaş), Mert Günok (2 kez Fenerbahçe), Uğur Uçar (2 kez Galatasaray) ve Gökhan İnler (1 kez Beşiktaş) Süper Lig'de geçmişte şampiyonluk sevinci yaşamış isimler.

FARKLI LİGLERDE ŞAMPİYONLUK YAŞAYANLAR

Medipol Başakşehir'in kadrosunda yer alan futbolcuların 7'si ise daha önce farklı ülkelerdeki liglerde şampiyonluklara ulaştı.

Turuncu-lacivertli takımın oyuncularından Robinho 2 kez Real Madrid ile İspanya, 1 kez Milan ile İtalya, 2 kez Santos ile Brezilya, 1 kez de Guangzhou Evergrande ile Çin, Gael Clichy 2 kez Manchester City ve 1 kez Arsenal ile İngiltere, Eljero Elia 1 kez Feyenoord ile Hollanda ve 1 kez Juventus ile İtalya, Junior Caiçara 3 kez Ludogorets ile Bulgaristan, Edin Visca 2 kez Zeljeznicar ile Bosna Hersek, Gökhan İnler 1 kez Leicester City ile İngiltere, Fredrik Gulbrandsen 1 kez Norveç'te Molde ve 3 kez Salzburg ile Avusturya liginde şampiyon olma başarısı gösterdi.

ROBİNHO 5. FARKLI ÜLKEDE ŞAMPİYONLUĞA YAKIN

Medipol Başakşehir'in Brezilyalı yıldızı Robinho, Süper Lig'de de şampiyonluk yaşarsa, kariyerinde 5. farklı ülkede kupa sevinci yaşamış olacak.

Real Madrid ile 2 kez İspanya'da, Milan ile 1 kez İtalya'da, Santos ile 2 kez Brezilya'da ve Guangzhou Evergrande ile 1 kez Çin'de şampiyonluk kupasını kaldıran Robinho, koleksiyonuna Süper Lig'i de eklemeyi hedefliyor.

(AA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERRoza plaja indi!Roza plaja indi!
Tarihi başarıya bir adım uzaktaTarihi başarıya bir adım uzakta
G.Saray başkent deplasmanındaG.Saray başkent deplasmanında
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Van'da keşif uçağı düştü: 7 şehit!

Van'da keşif uçağı düştü: 7 şehit!

Siirt'te teröristlerle çatışma: 2 özel harekat polisi şehit

Siirt'te teröristlerle çatışma: 2 özel harekat polisi şehit

Fenerbahçe için inanılmaz iddia...

Fenerbahçe için inanılmaz iddia...

Galatasaray için takımından kaçtı!

Galatasaray için takımından kaçtı!

Güzel golfçü yaptığı paylaşımla yürek hoplattı

Güzel golfçü yaptığı paylaşımla yürek hoplattı

Belhanda'nın yeni talebi 'yok artık' dedirtti!

Belhanda'nın yeni talebi 'yok artık' dedirtti!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Başakşehir, şampiyonluğunu ilan ediyor!

Başakşehir, şampiyonluğunu ilan ediyor!

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Mesut Özil sürprizi!

Mesut Özil sürprizi!

F.Bahçe'den İrfan Can hamlesi

F.Bahçe'den İrfan Can hamlesi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Başakşehir'de 23 isim ilk şampiyonluğa yakın

23 isim ilk şampiyonluğa yakın

Okan Buruk tarihi başarıya bir adım uzakta

Tarihi başarıya bir adım uzakta

Mehmet Topal tarihe geçmeye hazırlanıyor

Topal tarihe geçmeye hazırlanıyor

Okan Buruk: "Şampiyon olabilirdik ama haftaya kaldı"

Haftaya şampiyonuz!

Rıdvan Dilmen: Lig bitti

''Lig bitti, şampiyon hayırlı olsun''

ÖZET | Konyaspor - Başakşehir maç sonucu: 4-3

Başakşehir Konya'dan çıkamadı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.