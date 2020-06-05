Başakşehir'de Alanyaspor hazırlıkları sürüyor

Isınma hareketleriyle antrenmana başlayan turuncu-lacivertli futbolcular, daha sonra 5'e 2 pas çalışması gerçekleştirdi. Antrenman duran top ve sut çalışmalarıyla sona erdi. Medipol Başakşehir, yarın saat 18.00'de yapacağı antrenmanla Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.
(DHA)
Fatih Terim kararını verdi! Sezon sonu...
Vedat Muriqi için inanılmaz rakam
Beşiktaş yıldız ismin transferini bitiriyor!
Galatasaray'a satmayacağım
F.Bahçe'de flaş ayrılık! Eski takımı ile anlaştı...
Timo Werner'in yeni takımı belli oldu
Efsane golcü geri dönüyor!
Beşiktaşlı futbolcular, George Floyd'u andı
Eski Playboy yıldızı kulüp satın aldı!
Ahmet Ağaoğlu'ndan Şampiyonlar Ligi sözleri
Trabzonspor,CAS'a gidiyor!
Survivor Aycan için bomba iddia!
İşte Malcolm Delaney'in yeni takımı
Roma’dan büyük destek
Okuyucu Yorumları 0 yorum