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Başakşehir’de Cemali Sertel ilk kez 11’de

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 27.12.2020 19:41 | Son Güncelleme

Medipol Başakşehir’in genç oyuncusu Cemali Sertel, Kasımpaşa müsabakasıyla birlikte bu sezon ilk kez bir maça 11’de başladı.

Başakşehir’de Cemali Sertel ilk kez 11’de

Süper Lig’in 16. haftasında Başakşehir, Kasımpaşa’yı konuk ediyor. Son 5 haftadır üç puana hasret olan turuncu-lacivertliler, bu özlemini Paşa karşısında sonlandırmak istiyor. Başakşehir, bu zorlu mücadeleye birçok önemli oyuncusundan eksik çıktı. Fenerbahçe maçında kırmızı kart gören İrfan Can Kahveci’nin yanı sıra Mert Günok, Caiçara, Demba Ba ile Mbombo, kadroda yer almıyor.
Turuncu-lacivertli takımın 20 yaşındaki sol beki Cemali Sertel ise bu sezon ilk kez bir maça 11’de başladı. Cemali, daha önce Hatayspor karşılaşmasında 18, Konyaspor ve Gaziantep FK müsabakalarında 5, Gençlerbirliği maçında da 4 dakika görev almıştı.

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