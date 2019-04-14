Başakşehir'de Edin Visca 13. asistini yaptı

Başakşehir’in Boşnak yıldızı Edin Visca, asistlerine Beşiktaş maçında da devam etti. Müsabakanın 35. dakikasında Robinho’nun attığı golde pası veren isim olan Visca, bu sezonki 13. asistini yaptı. Bu sezon ligde 28 müsabakada görev alan 29 yaşındaki futbolcu, 11 gol, 13 asistle mücadele ediyor. Visca yaptığı 13 asistle bu alanda ligde zirvede bulunuyor.
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