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Başakşehir'de Gael Clichy ile yollar ayrıldı

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 25.08.2020 12:03 | Son Güncelleme

Medipol Başakşehir yeni sezon öncesi tecrübeli sol beki Gael Clichy ile yollarını ayırdı.

Başakşehir'de Gael Clichy ile yollar ayrıldı

Süper Lig'de son şampiyon Medipol Başakşehir, 35 yaşındaki tecrübeli sol bek Gael Clichy ile yollarını ayırdı.

Başakşehir Kulübü'nden yapılan açıklamada "2017 yılından bu yana turuncu-lacivertli formamızı giyen Gael Clichy'nin sözleşmesi sona ermiştir. Tecrübesi, profesyonel kişiliği ve lider karakteriyle her daim iyi örnek olan Gael Clichy'e vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz." denildi.

Medipol Başakşehir kısa bir süre önce Fenerbahçe'den ayrılan sol bek Hasan Ali Kaldırım'ı kadrosuna katmıştı.


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