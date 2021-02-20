Başakşehir'de Hasan Ali, Clichy’i arattı

Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Başakşehir kadrosunun kilit isimlerinden biri olan ve turuncu-lacivertlilerde geçirdiği 3 sezonda önemli işlere imza atan Gael Clichy ile yolların ayrılmasının ardından sol bek mevkiine Bolingoli-Mbombo ve Fenerbahçe’den Hasan Ali Kaldırım transfer edildi.

Turuncu-lacivertlilerle ligde sadece 6 maça çıktıktan sonra sakatlanan Bolingoli’nin ardından forma Hasan Ali’ye emanet edildi. Ancak geldiği günden beri bir türlü istenilen performansı veremeyen 31 yaşındaki futbolcu, Clichy’nin geride kalan sezonda sergilediği performansın uzağında kaldı.

BAŞAKŞEHİR, CLİCHY'İ ARIYOR

Gael Clichy, 2019-2020 sezonunda Süper Lig’de 31 maçta forma giydi. 35 yaşındaki futbolcu takımına 2 gol, 6 asistlik katkı sundu. Bunun yanında turuncu-lacivertlilerin en önemli silahı olan kanat organizasyonlarında da Fransız futbolcunun payı büyüktü. Clichy, söz konusu süreçte ceza sahasına maç başı 2.7 isabetli pas gönderdi. Tecrübeli oyuncu, maç başına 1.3 isabetli ortayla da rakip sahada etkili oldu. 39.3 maç başına başarılı pas oranıyla dikkat çeken Clichy, bu performansını savunmada da gösterdi. Maç başı 3.3 ikili mücadele kazanan Gael Clichy, maç başına 1.2 hava topu da kazanarak ön plana çıktı. Ayrıca yetenekli oyuncu, 31 karşılaşmada 9 kez de gol pozisyonuna girdi.