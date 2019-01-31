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Başakşehir'den 2 profesyonel imza

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 31.01.2019 10:53 | Son Güncelleme

Süper Lig'in lideri Medipol Başakşehir, altyapıdan yetiştirdiği Onur Güney ve Harun Kahraman ile 4.5 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı.

Başakşehir'den 2 profesyonel imza

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, altyapımızdan yetişen Onur Güney ve Harun Kahraman ile 4.5 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı. Her iki futbolcuya sözleşmelerinin hayırlı olmasını temenni ediyor, başarılar diliyoruz" denildi.

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başakşehir Spor Toto Süper Lig Harun Kahraman onur güney

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Devletin parasını göz göre göre eritiyorlar.herkesin borcu var başakşehirin borcu yok bizde yedik ancak çocuklar size inanır. Ama yine şampiyon olamayacaksınız her türlü güç arkanızda GS yine şampiyon olacak
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