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Başakşehir'den Avrupa'ya tatsız başlangıç! Konferans Ligi'nde sahasında Rapid Wien'e 2-1 mağlup oldu

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
02.10.2024 19:31
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Başakşehir, UEFA Konferans Ligi ilk maçında Rapid Wien ile sahasında karşı karşıya geldi. Çağdaş Atan'nın ekibi Avusturya temsilcisine 2-1 mağlup oldu.

UEFA Konferans Ligi ilk hafta maçında Başakşehir, Rapid Wien ile kozlarını paylaştı.

AVRUPA'YA MAĞLUBİYET İLE BAŞLADI

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Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadele konuk ekibin 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Rapid Wien, galibiyet gollerini Louis Schaub (2) ayağından buldu.

Temsilcimizin ise tek golünü 45+2'de Krzysztof Piątek kaydetti.

ÇAĞDAŞ ATAN'DAN TEK DEĞİŞİKLİK

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Çağdaş Atan, ligde son oynadıkları Sivasspor karşılaşmasına göre ilk 11'inde tek değişiklik yaptı.

Genç teknik adam, kaleci Muhammed Şengezer'in yerine 19 yaşındaki Deniz Dilmen'e ilk 11'de görev verdi.

Atan, Rapid Wien karşısında takımını sahaya, Deniz Dilmen, Onur Ergün, Ba, Opoku, Kemen, Crespo, Berat Özdemir, Figueiredo, Deniz Türüç, Serdar Gürler ve Piatek ilk 11'ini sürdü.

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RAMS Başakşehir ile Rapid Wien arasında oynanan karşılaşmada yaklaşık 5 bin taraftar tribünde yer aldı.

Rapid Wien'i desteklemek için Avusturya'dan gelen taraftarlar da kendilerine ayrılan yeri tamamen doldurdu.

Karşılaşmayı A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella da tribünden takip etti.

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