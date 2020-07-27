Başakşehir'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyaret

Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleşen kabulde Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da hazır bulundu.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda gerçekleşen kupa seremonisinde Medipol Başakşehir ilk kez kazandığı şampiyonluk kupasını almıştı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü yönetim, teknik heyet ve futbolcularını kabul etti. İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a forma hediye etti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü yönetim, teknik heyet ve futbolcularını kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın, kendisine verdiği formayı imzaladı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü yönetim, teknik heyet ve futbolcularını kabul etti. İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a futbol oynarken çekilmiş fotoğraflarının yer aldığı albüm hediye etti.

