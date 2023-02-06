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Başakşehir'den depremzedelere yardım

06.02.2023 20:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İSTANBUL,(DHA)- Süper Lig ekiplerinden Başakşehir, kulüp mağazalarındaki bütün kışlık giyeceklerin deprem bölgesine gönderileceğini açıkladı.

Başakşehir'den depremzedelere yardım

Doğu, Güneydoğu, İç Anadolu ve Akdeniz bölgesinde birçok il, saat 04.17'de Kahramanmaraş merkezli 7.7 büyüklüğünde depremle sallandı.

AFAD'dan alınan bilgiye göre yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, yurdun büyük bölümünden hissedildi.

Birçok federasyon ve spor kulübü, deprem bölgesine yardım göndermek için harekete geçti. Başakşehir Kulübü'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Başakşehir Store'daki tüm kışlık ürünlerimizi, Deprem bölgesine iletilmek üzere Başakşehir Belediyesi'ne teslim ettik" ifadeleri kullanıldı.

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