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Başakşehir'den James Rodriguez hamlesi

05.09.2021 11:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, Everton'dan ayrılması beklenen James Rodriguez için İngiliz ekibine resmi teklif yaptı.

Başakşehir'den James Rodriguez hamlesi

Bir dönem Real Madrid ve Bayern Münih formaları da giyen yıldız 10 numara için turuncu lacivertlilerin Everton'a resmi teklif yaptığı iddia edildi.

Geçen sezon Real Madrid'den bedelsiz olarak Premier Lig ekibi Everton'ın yolunu tutan ancak Ancelotti'nin ayrılmasının ardından transfer olması beklenen James'e, Süper Lig ekibinin talip olduğu belirtildi.

Vole'nin haberine göre; Aykut Kocaman yönetiminde Süper Lig'e kötü bir başlangıç yapan ve 3 maçta puanla tanışamayan Medipol Başakşehir, Kolombiyalı yıldız için Everton'a resmi teklifte bulundu.

Transferle ilgili başka bir bilgi verilmezken bu sezon henüz süre almayan 30 yaşındaki yıldızın takımda kalması beklenmiyor.

Geçen sezon Everton formasıyla toplamda 26 maça çıkan James Rodriguez, 6 kez gol sevinci yaşarken 9 da asist yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Başakşehir
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