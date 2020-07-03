Başakşehir'den Mesut Özil sürprizi

Sözleşmesi bittikten sonra Arsenal'den ayrılacak olan Mesut Özil'in Başakşehir'e transfer olabileceği iddia edildi.

İspanyol basınında AS gazetesi, sözleşmesi bitene kadar Arsenal'de kalacak olan ve bu süreçte yedek kalmayı da sorun etmeyen Mesut Özil'in hali hazırda mutsuz olduğu, kariyerine Türkiye'de devam edebileceğini yazdı.

BAŞAKŞEHİR İDDİASI

AS gazetesi, Arsenal'deki geleceği tehlikede olan ve yüksek maaşı nedeniyle kulüp yönetiminin göndermek istediği Mesut Özil için Medipol Başakşehir ihtimali oldukça yüksek.

(FUTBOL ARENA)