Başakşehir Gaziantep'i farka boğdu! Gaziantep FK Galatasaray maçı öncesi 2 ismini kaybetti

Trendyol Süper Lig’in 17. haftasında RAMS Başakşehir, sahasında karşılaştığı Gaziantep FK’yı 5-1 mağlup etti. Bu sonucun ardından Başakşehir 23 puanla 7. sıraya yükselirken, Gaziantep FK da 23 puanla 9.sırada yer aldı.

Burak Kavuncu
Eldor Shomurodov

Eldor Shomurodov

ÖZB Özbekistan
Yaş: 30 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Medipol Başakşehir
Trendyol Süper Lig’in 17. haftasında Gaziantep FK’yı konuk eden RAMS Başakşehir, mücadeleden 5-1 galip ayrıldı. Turuncu-lacivertliler, geçen hafta Samsunspor deplasmanında elde ettiği 2-0’lık galibiyetin ardından Gaziantep FK’yı da mağlup ederek, sezonun ilk 17 haftasında ikinci kez üst üste kazanmayı başardı. İstanbul temsilcisi, daha önce Antalyaspor ve Kocaelispor karşısında aldığı galibiyetlerle sezonun ilk seri başarısını yakalamıştı.

DEVREYİ 2-1 ÖNDE TAMAMLADI BAŞAKŞEHİR...

Başakşehir Gaziantep i farka boğdu! Gaziantep FK Galatasaray maçı öncesi 2 ismini kaybetti 1

Başakşehir devre arasına 21.dakikada Eldor Shomurodov ve 29.dakikada Abbosbek Fayzullayev'in golleriyle önde girerken, Drissa Camara'nın tek golü Gaziantep'e umut verdi. Maçın ikinci yarısında 53.dakikada Arda Kızıldağ'ın kendi kalesine attığı gol, 68.dakikada Umut Güneş'in golü ve 84.dakikadaki Ivan Brnic'in golü maçın skorunu belirledi. Öte yandan Gaziantep FK'da 77.dakikada Kevin Rodrigues kırmızı kart gördü.

GOL KRALLIĞINDA ZİRVEYE OTURDU

Başakşehir Gaziantep i farka boğdu! Gaziantep FK Galatasaray maçı öncesi 2 ismini kaybetti 2

Başakşehir forması giyen Eldor Shomurodov, Gaziantep FK karşısında 21. dakikada attığı golle Süper Lig’deki gol sayısını 12’ye yükseltti. Özbek futbolcu, bu golle birlikte gol krallığı yarışında Trabzonsporlu Paul Onuachu’yu geride bırakarak zirvede tek başına yer aldı.

GALATASARAY MAÇINDA YOKLAR!

Başakşehir Gaziantep i farka boğdu! Gaziantep FK Galatasaray maçı öncesi 2 ismini kaybetti 3

Gaziantep FK'de Kevin Rodriguez Başakşehir maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle Galatasaray maçında cezalı duruma düşerken, Drissa Camara ise aynı karşılaşmada gördüğü sarı kart nedeniyle Galatasaray karşılaşmasında cezalı duruma düştü.

MS
Rams Başakşehir Rams Başakşehir
5 - 1
Gaziantep FK Gaziantep FK

Anahtar Kelimeler:
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
