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Başakşehir, Hasan Ali Kaldırım transferini resmen açıkladı

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 08.08.2020 19:24 | Son Güncelleme

Şampiyon Başakşehir, Fenerbahçe'den ayrılan Hasan Ali Kaldırım'ı transfer ettiğini açıkladı!

Başakşehir, Hasan Ali Kaldırım transferini resmen açıkladı

Başakşehir, Hasan Ali Kaldırım'ı kadrosuna kattığını resmen açıkladı. Turuncu lacivertliler yıldız futbolcu ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

İşte Başakşehir'den yapılan açıklama:

"Kulübümüz, Milli futbolcu Hasan Ali Kaldırım ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Başarılı defans oyuncusunun imza töreninde CEO'muz Mustafa Eröğüt yer aldı.

Milli takımımızın önemli isimlerinden biri olan ve özverili futboluyla taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanan tecrübeli futbolcu, bundan böyle Başakşehir forması giyecek. Hasan Ali Kaldırım'a ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz."

"ŞAMPİYONLAR LİGİ; HEYECAN"

Hasan Ali Kaldırım, transferinin ardından kendisine ait sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

İşte Hasan Ali'nin sözleri:

"Süper Lig'in yeni şampiyonu Medipol Başakşehir'e bugün itibariyle 3 yıllığına imza atmış bulunmaktayım. Medipol Başakşehir ile ligde ve Şampiyonlar Ligi'nde sahaya çıkacak olmanın heyecanını ve mutluluğunu kalbimde taşıyorum.

Transfer görüşmelerine başladığımız ilk andan itibaren bana verdikleri değeri sonuna kadar hissettiren Başkanımız Sayın Göksel Gümüşdağ'a, kulüp CEO'muz Mustafa Eröğüt'e, takımında yer verme kararı alarak beni onurlandıran Teknik Direktörümüz Sayın Okan Buruk'a, tüm kulüp paydaşlarına, bu süreç boyunca destekleriyle bana güç veren aileme, menajerim Mirsad Türkcan'a, Utku Cenikli'ye ve Cemal Kaldırım'a teşekkür ederim. Benim için yeni bir mücadele başlıyor ve ben buna hazırım!"


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Okuyucu Yorumları 5 yorum
adamlar fenerin bedava bıraktıkları ile şampiyon oldular ne güzel bonservis vermeden tüm takımı kuruyorlar
Hayırlısı olsun, ha bişeyi söylemeyi unutmamışlardır inşallah. Beyefendi orta yapamıyor :))))
iyi niyetli bi oyuncuydu fb de uzun sure oynadi cok gelistiremedi kendini yolu acik olsun
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