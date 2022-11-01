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Başakşehir Hearts maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Avrupa Konferans Ligi Başakşehir Hearts maçı hangi kanalda?

01.11.2022 13:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başakşehir Hearts maçı için heyecan dorukta. UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu 6. haftasında oynanacak karşılaşma için geri sayım devam ediyor. Karşılaşma 17 bin 300 seyirci kapasiteli Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşmada Gürcü hakem Goga Kikacheishvili düdük çalacak. Peki, Başakşehir Hearts maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Başakşehir Hearts maçı hakkında merak edilenler...

Başakşehir Hearts maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Avrupa Konferans Ligi Başakşehir Hearts maçı hangi kanalda?

Başakşehir ile Hearts UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu 6. haftasında karşı karşıya gelecek. Heyecanla beklenen maç öncesi sporseverler internette araştırma yapmaya başladı. Karşılaşmayı hakem Goga Kikacheishvili yönetecek. Maça ilişkin detaylar merak konusu oldu. Peki, Başakşehir Hearts maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Başakşehir Hearts maçının tarihi ve saati...

BAŞAKŞEHİR HEARTS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Başakşehir Hearts maçı 3 Kasım Perşembe günü saat 18.30'da başlayacak.

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada Gürcü hakem Goga Kikacheishvili düdük çalacak.

BAŞAKŞEHİR HEARTS MAÇI HANGİ KANALDA?

Başakşehir Hearts maçı Tv8.5 ve Exxen'de canlı olarak ekrana gelecek.

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